زواج هيدي كرم من فنان شهير حديث مواقع التواصل.. شاهد أول صورة نشرتها بفستان الزفاف!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 12:51 مساءً - نشرت الفنانة هيدي كرم عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات الإنستجرام فيديو من حفل اليوبيل الفضي لتأسيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

هيدي كرم بفستان الزفاف!

ظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة، فارتدت فستان من اللون الفضي واللون الأوف وايت ومطرز بأكمله،مع Cape من التول بدون أكمام والفستان من مجموعة فساتين حفل زفاف Chantelle Wedding Dress

كما اعتمدت الفنانة هيدي كرم أن يكون شعرها مرفوع لأعلي ووضعت مكياج ناعم يوضح جمال ملامحها.

هيدي كرم تُعلن ارتباطها بمُنتج بعد سنوات من العزوبية

وكانت الفنانة هيدي كرم قد أعلنت قبل فترة عن ارتباطها رسميًا بالمنتج عصام عبدالعزيز، حيث أقامت كرم حفل عائلي بسيط حضره بعض الأصدقاء المقربين وعائلة العروسين في منزلها للإعلان رسميًا عن ارتباطها على ان تقيم حفل خطوبة قريبًا.

هيدي كرم والمنتج عصام عبد العزيز

يُذكر ان سبق للفنانة المصرية الزواج وهي بعمر الـ 18 ولديها ابن في عمر الشباب يُدعى “نديم”، حيث استمر زواجها السابق مدة 8 سنوات فقط، وكانت كرم تشارك جمهورها صور تجمعها بابنها الوحيد باستمرار والذي ورث لون عينيها وشكلها.

هيدي كرم: ممكن أتجوز شخص ديانته غير ديانتي

وكانت الفنانة هيدي كرم قد تلقت سؤالا من أحد المتابعين حول موقفها من الزواج من شخص على ديانة غير ديانتها.

لتجيب قائلة: ” أنا بشوف ناس كتير اتجوزوا من ديانات مختلفة وجوازاتهم نجحت وكانت جميلة ومكنش فيها مشاكل.. أما يجي الشخص المناسب والوقت المناسب ممكن أتجوز حتى لو ديانته غير ديانتي” .

وتابعت: “أنا بطبعي ست متفتحة ومنفتحة على الآخر ومنفتحة على الثقافات المختلفة والديانات المختلفة، دي طبيعتي وشخصيتي اللي بفخر بيها وسعيدة بيها .. فأعتقد لو لقيت إنسان مناسب بجد إني هوافق” .

وبسؤال الفنانة هيدي كرم عن إن كانت تقبل بالزواج من رجل أصغر منها في السن أجابت : ” مش هتجوز واحد أصغر مني بكتير .. دايما عندي تخوف من الموضوع ده” .

هيدي كرم في مسلسل “جعفر العمدة”

وعلى الصعيد الفني، الجدير بالذكر ان أعلنت الفنانة هيدي كرم أنها ستشارك فى مسلسل جعفر العمدة الذي سوف يتم عرضه في رمضان 2023.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان ،زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

يُذكر ان اخر أعمال الفنانة هيدي كرم مسلسل الاختيار 3 الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وشاركها البطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز، بيومي فؤاد وغيرهم.

من هي هيدي كرم؟

. ممثلة ولدت يوم 27 أغسطس 1980 في شبرا وعاشت فيها 7 سنوات، تخرجت من كلية التجارة قسم لغة فرنسية في جامعة عين شمس

بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التلفزيونية، وإستمرت في تقديمها لمدة عامين ثم عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك في شبكة راديو وتلفزيون العرب وقناة mbc 1.

حصلت هيدي كرم على “كورسات” في التمثيل، وشاركت في مسلسل “الإمبراطور”، الذي كان بداية علاقتها مع الممثل ​حسين فهمي​. وشاركت في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية مثل مسلسلات: “هبة رجل الغراب، طاقة نور، العميل 1001، ابن موت، حاميها حراميها، بنت من شبرا، لحظات حرجة، العندليب، اللص والكتاب”.

ومن أشهر الأفلام السينمائية التي شاركت فيها: “اللي اختشوا ماتوا، البلد دي فيها حكومة، حفل زفاف، نقطة رجوع، ملك وكتابة، البلياتشو”.

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