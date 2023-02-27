فن ومشاهير

شاهد القائمة الكاملة لجوائز حفل نقابة ممثلي الشاشة "SAG"

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القاهرة - سامية سيد - كانت إميلي بلانت وكارا ديليفين وكلير فوي وأوليفيا ويليامز من بين النجوم الذين رفعوا العلم البريطاني في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG التي أقيمت مساء أمس الأحد وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم  في فيرمونت سينشري بلازا في لوس أنجلوس.


نجمات الحفل

تكرم جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوية التاسعة والعشرين أفضل الإنجازات في الأداء السينمائي والتلفزيوني لعام 2022.

وجاءت جوائز SAG Awardsللأعمال الدرامية هذا العام على النحو التالي حسبما ذكر موقع الديلي ميل ..

أفضل أداء جماعي في مسلسل دراما أو كوميدي : Stranger Things

أفضل مسلسل دراما : The White Lotus

 أفضل ممثل  : جيسون بيتمان “Ozark”

أفضل ممثلة :جينيفر كوليدج  “The White Lotus”

أفضل مسلسل كوميدي : Abbott Elementary

أفضل ممثل كوميدي :جيريمي ألين وايت  “The Bear”

أفضل ممثلة كوميدية : جين سمارت  “Hacks”

أفضل ممثل في مسلسل قصير :سام إليوت , “1883

 أفضل ممثلة في مسلسل قصير :جيسيكا تشاستين عن George & Tammy

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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