شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القائمة الكاملة لجوائز حفل نقابة ممثلي الشاشة "SAG" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت إميلي بلانت وكارا ديليفين وكلير فوي وأوليفيا ويليامز من بين النجوم الذين رفعوا العلم البريطاني في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG التي أقيمت مساء أمس الأحد وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم في فيرمونت سينشري بلازا في لوس أنجلوس.



نجمات الحفل

تكرم جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوية التاسعة والعشرين أفضل الإنجازات في الأداء السينمائي والتلفزيوني لعام 2022.

أفضل أداء جماعي في مسلسل دراما أو كوميدي : Stranger Things

أفضل مسلسل دراما : The White Lotus

أفضل ممثل : جيسون بيتمان “Ozark”

أفضل ممثلة :جينيفر كوليدج “The White Lotus”

أفضل مسلسل كوميدي : Abbott Elementary

أفضل ممثل كوميدي :جيريمي ألين وايت “The Bear”

أفضل ممثلة كوميدية : جين سمارت “Hacks”

أفضل ممثل في مسلسل قصير :سام إليوت , “1883”

أفضل ممثلة في مسلسل قصير :جيسيكا تشاستين عن George & Tammy