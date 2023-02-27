عائلة سعد لمجرد تؤكد أن القضاء الفرنسي إتخذ قراراً قاسياً وغامضاً

أصدرت عائلة المطرب المغربي سعد لمجرد أول تعليق على الحكم بسجنه 6 سنوات بعد إدانته بضرب واغتصاب فتاة فرنسية، وأكدت العائلة أن القضاء الفرنسي اتخذ قراراً قاسياً وغامضاً، وبنفس الوقت أكدت المستشارة الإعلامية لسعد ثقتها في حصوله على البراءة استناداً لتقرير الطب الشرعي.

البشير عبدو والد سعد لمجرد، رد على كل المتعاطفين مع ابنه، وأصدر توضيحاً عبر حسابه على موقع إنستغرام يكشف موقفه وزوجته الفنانة نزهة الركراكي وزوجة سعد غيثة، وقال: "حبايبنا في كل مكان أود أن أعبر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي للا نزهة وعروستنا غيتة وكل أفراد أسرتنا، لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد لمجرد الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض، حيت أصبحنا هاته الأيام نعيش حياة صعبة جداً لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى".

وطلب والد سعد لمجرد من الجمهور والمتابعين بالدعاء له ولعائلته بالصبر والفرج قائلًا: دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريثما يأتي الفرج إن شاء الله.

مستشارة سعد لمجرد واثقة من البراءة

ودافعت رولا المستشارة الإعلامية لسعد لمجرد عن نفسها إزاء اتهامات المتابعين لها بمخالفة ضميرها والتعاون مع "مغتصب ومتحرش" بما يتنافى مع موقفها من الدفاع عن حقوق المرأة، وقالت عبر تغريدة من حسابها على موقع تويتر: "إلى كل إللي شتموني تقرير الطب الشرعي قايل انو ما صار ا غ ت ص ا ب ولا حتى علاقة".

وتابعت: "سعد بريء.. أنا ما دافعت عن مغتصب قلت إني مش مصدقة والفرق كتير كبير بس شو بدي أعمل ال IQ تبعكن محدود".

فريق الدفاع عن سعد لمجرد متمسك بالبراءة

يُذكر أن فريق الدفاع عن سعد لمجرد متمسك بالحصول على حكم بالبراءة في الاستئناف الذي سيتم البدء في العمل عليه اليوم الإثنين، ومن المنتظر تقديمه رسمياً إلى القضاء الفرنسي، وأكد محامي سعد أن المحكمة استندت إلى رواية لا تدعمها أية أدلة مادية، والمح إلى أن الحكم الصادر على المطرب المغربي يشوبه القصور.

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