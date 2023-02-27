شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين لـ أمير كرارة: "الزميل الفرفوش رزق.. ربنا يحميك باشا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة مى عز الدين خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات عن امتنانها وسعادتها بالتعاون مع النجم أمير كرارة هذا العام في مسلسل "سوق الكانتو"، حيث نشرت صورة لبوستر المسلسل التي يتصدرها كرارة، وعلقت: "النجم الجامد رزق والنفسية النظيفة رزق والزميل الفرفوش رزق والصاحب الجدع رزق والبنى آدم اللى ما بيتغيرش كل السنين رزق والأخ الكريم رزق، الحمد لله على أمير كررارة ربنا يحميك باشا مصر فعلا".



بوست مى عز الدين

انطلقت مى عز الدين في السينما مقدمة العديد من البطولات منها "كلم ماما" مع عبلة كامل، "كيمو انتيمو" مع عامر منيب، "فرح"، "بوحة" مع محمد سعد، "خيانة مشروعة" مع هانى سلامة، "أيظن"، "عمر وسلمى" بأجزائه الثلاثة مع تامر حسنى، "شيكامارا"، حبيبى نائما"، "اللمبى 8 جيجا" مع محمد سعد، "جيم أوفر" مع يسرا.

أما في الدراما فشاركت مى عز الدين بطولة عدة مسلسلات منها "الحقيقة والسراب" و"أين قلبي"، و"لقاء على الهوا" مع يسرا، و"محمود المصرى" مع محمود عبد العزيز، إلى أن قدمت البطولة المطلقة فى مسلسل "قضية صفية" عام 2010، وتوالت بعدها البطولات فى الدراما وأصبحت من النجمات اللاتى تتواجدن فى شهر رمضان من كل عام حيث قدمت مسلسلات "الشك"، "دلع البنات" و"حالة عشق"، رسائل"، "وعد" و"خيط حرير".

وبعيداً عن الفن تعد مى عز الدين من الفنانات اللاتى تفضلن البقاء في المنزل والابتعاد على الظهور في المناسبات العامة، كما أنها معروف عنها علاقتها القوية بوالدتها، التي انفصلت عن والدها عندما كانت لا تزال "مي" في الثالثة من عمرها ودائماُ ما تتحدث عنها في لقاءاتها كما تحدثت مى فى أكثر من مناسبة عن ديانة والدتها المسيحية وحثها على تعاليم الدين الاسلامى منذ الصغر.