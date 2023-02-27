مي سليم: أتمنى أشارك إخواتى ميس ودانا فى تقديم برنامج أو مسلسل أو ست كوم

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانات مي سليم وميس ودانا حمدان، ضيوفا في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدثت ميس حمدان عن دراستها وبدايتها قائلة: "أنا خريجة كلية تجارة واشتغلت مذيعة فى قناة عربية، وشغلانتنا صعبة جداً لأننا بنعدى بمراحل فكرية مرهقة جداً، وعقبت شقيقتها مى سليم، بأنها تتمنى تقديم برنامج هى وميس ودانا عن الفن، أو مسلسل أو استعراض أو ست كوم مع بعض.

وأضافت دانا حمدان: أنا وميس قريبين جدا فى طريقة تفكيرنا ومنظمين أكثر من مى، ولكني قريبة من مى فى الرغى وممكن نسهر للصبح نرغى، وتابعت مى إنها ممكن تتكلم طول الوقت فى الفن عن ورق بقرأه، وكمان بنقعد ننم مع بعض.

وعلى جانب آخر أشارت مى سليم إلى أنها لا تحب المذاكرة منذ طفولتها، وعقبت شقيتها دانا بأن مى مدمنة تليفونات من صغرها لدرجة إنها بتشترى تليفونات وتشيلها ومعظم أصحابها من الصبيان.

وأضافت مى قائلة: لدي حوالى 50 تليفون من أول ما بدأت شراء التليفونات، وأصحابى دائما فى المدرسة الصبيان أكتر من البنات وكنت بحاول أعمل فيها البنت المسترجلة.