شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق يستعد لدراما رمضان المقبل بمسلسلين "سره الباتع" و"جميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أحمد وفيق للمشاركة في عملين دراميين دفعة واحدة خلال موسم دراما رمضان المقبل، وذلك من خلال عملين هما "جميلة" و"سره الباتع"، حيث يصور مشاهده خلال الفترة الحالية في تلك الأعمال.

ولا يعد ذلك التعاون الأول بين الفنان أحمد وفيق والمخرج خالد يوسف خلال مسلسل "سره الباتع" إذ سبق وكانت بداية وفيق مع خالد يوسف منذ أن كان الأخير مساعداً للمخرج يوسف شاهين فى أفلام مثل "سكوت ها نصور" بالإضافة لعدد من الأفلام فى السينما الذى شاركا فيها معاً.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال منهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

فى حين مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.