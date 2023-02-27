شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن محمود السباع فى ذكراه.. أبرز أدواره "عم سباخ" أمام أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى رحيل الفنان محمود السباع، حيث إنه من مواليد 24 يناير 1911، ورحل عن عالمنا بالتزامن مع اليوم في عام 1989 حيث تخرج من معهد التمثيل، كما سافر إلى بريطانيا لدراسة الإخراج فى معهد لندن وسافر إلى الولايات المتحدة لدراسة التليفزيون.

عمل مخرجًا إذاعيًا ابتداء ثم مراقبا بالتليفزيون بعدها عين مديرا للمسرح الكوميدى وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات، واستطاع أن يثبت قدرته الفنية خلال أدوار الشر، ويمتلك فى رصيده عددًا كبيرًا من المسلسلات، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل رحلة فى نفوس البشر.

ومسلسل "رحلة فى نفوس البشر" بطولة زكى عبد المجيد، هالة فؤاد، سعيد عبد الغنى، وفادية عبد الغنى، وسامح السيد، وزوزو نبيل، ومن تأليف فتحى سلامة، وإخراج حسن سيف الدين، وتدور أحداث مسلسل حول نفوس البشر لتكشف لكل منهم مواطن ضعفه وكيف يستطيع الإنسان استعادة الثقة بنفسه وبتلك القيم، ويخاطب الشباب ليواجهوا مشاكلهم بالعمل الجاد والحب الحقيق الخالى من الأطماع والإصرار على تحقيق الهدف وتحديده أولا.

أيضاً شارك فى مسلسل "ألف ليلة وليلة" خلال فترة الثماينيات، والذى جسد به شخصية ضمن بلاط الملك شهريار الذى كان يجسد دوره حسين فهمى، وشارك فى المسلسل كل من عبد المنعم إبراهيم، نجلاء فتحى، وتوفيق الدقن، ومحسن سرحان، ومحمود شكوكو، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد بهجت، حيث تدور أحداث المسلسل حول حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة التى توارثها العرب، حيث يقوم شهريار (حسين فهمى) فى كل ليلة بالزواج من فتاة جديدة ليقتلها مع مطلع الصباح، وحين يأتى الدور على شهرزاد (نجلاء فتحى)، تسحره عقله بمخزونها الهائل.

أما مسلسل "للزمن بقية" والتى جسد فىها شخصية أبو الغندور عم معالى زايد والذى يقوم ببطولته معالى زايد، محمود الجندى، أحمد مرعى، جمال إسماعيل، أحمد مرعى، فيفى يوسف، وإبراهيم عبد الرزاق، ومن تأليف محمد عبد الحليم عبد الله، وإخراج كمال أبو العلا.

ومن أبرز أدواره شخصيته فى فيلم "البيضة والحجر" حينما لعب دور "عم سباخ" الذى تألق من خلاله فى مبارزة فنية مع الراحل أحمد زكى.