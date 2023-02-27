شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير أمام حفيده فى "حضرة العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الممثل الشاب أيمن بدير، حفيد النجم أحمد بدير، فى مسلسل حضرة العمدة، إذ يلعب دور ابنه فى المسلسل، والعمل من بطولة النجمة روبى.

وكانت آخر مشاركات أيمن بدير الفنية مسلسل "طاقة القدر" مع النجم حمادة هلال ومسلسل "اتنين فى صندوق" مع أوس أوس وحمدى الميرغنى.

وطرحت الصفحة الرسمية لقناة "سى بى سى" بوسترات مسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبى وعلقت: انتظروا مسلسل العمدة في رمضان شهر الفرحة حصريًا على "سى بى سى".

ويواصل فريق عمل مسلسل "حضرة العمدة" تصوير أحداثه في الديكورات الخاصة به والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وسيتم تصوير بقية المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامى .

أيضًا يشارك في العمل كل من: بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.

وفى سياق آخر تنافس روبى في موسم إجازة منتصف العام الجارى، بفيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وبيومى فؤاد ومحمد رضوان وحاتم صلاح وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى والذى انطلق عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" مع يسرا اللوزى، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ وتأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح والذى عرض يوم 1 فبراير الجارى.