مى سليم وميس حمدان: شقيقتنا دانا السبب فى دخولنا مجال الفن

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانات مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ضيوف في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقالت الفنانة مى سليم: شقيقتى ميس كانت أشطر منى فى الدراسة، بينما عقبت الشقيقة الأكبر دانا بأن والدتها كانت شديدة جدا فى متابعتنا والاهتمام بمستقبلنا ونجاحنا.

وتابعت مى سليم: كنت فى الجامعة شاطرة جدا؛ لأنى كنت خايفة من ماما، لأنها قالت لى مفيش فن إلا لما تنجحى فى الجامعة، ولأنى ما ينفعش أمضى عقد لوحدى، فاتخرجت بامتياز من الجامعة .

بينما قالت دانا حمدان، إنها دخلت كلية حقوق إنجليزى لمدة سنة، وسحبت الملف الخاص بها بدون علم والدتها وقدمت فى الجامعة الأمريكية.

وأوضحت مى سليم أن أكثر شيء يضايقها فى شقيقتها ميس هي عصبيتها، كما أنها تخاف أن تقول لها صباح الخير، لافتة إلى أن ميس صريحة لدرجة إنك تقولها انتى بتقولى إيه فتقول كل حاجة.

وقالت ميس حمدان، مى دايما بتنصحنى إنى أخفف صراحتى، وقاطعتها مى قائلة إن شقيقتها دانا بتحب تفتن طول عمرها، مش بتشيل سر كنت أقولها على أى موضوع ومتقوليش لماما وبعد كده تروح تقولها كل حاجة وتقولها بس متقوليش إنى قلتلك.

وأضافت ميس حمدان: لا يعجبنى فى شخصية مى إنها بتتواكل علينا أنا ودانا فى كل شيء وكل شئون البيت بترميها علينا أنا وماما ودانا.

وعقبت دانا بأنه لا يعجبها هوس مى بالشغل زيادة عن اللزوم، وأضافت مى أنها تحب الشغل جدا وقالت: لو رجع بيا الزمن وقولتلى تشتغلى إيه كنت هقولك برضه فى الفن.

وتابعت ميس حمدان: كنت عاملة هوس لماما من وأنا صغيرة بالفن وكنت بأقلد الفنانين، ودانا هى السبب فى دخولنا الفن، وأنا روحت لماما وأنا فى كلية حقوق وقلتلها أنا عاوزه أدرس فى معهد الفنون المسرحية، وكان عندى هوس إنى أروح أى كاستينج إعلانات أو مسلسلات وساحبة مى وميس فى إيدي وهما لضموا فى الفن وأنا سافرت على دبى.