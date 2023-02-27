شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تجسد شخصية "غجرية" في مسلسل "جت سليمة" مع دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رحاب الجمل في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "جت سليمة" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، من إخراج إسلام خيرى، حيث تجسد رحاب شخصية "غجرية" وصاحبة بنسيون، خلال أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى تشويقى .

تعرض قناة CBC حصريًا مسلسل "جت سليمة" للنجمة دنيا سمير غانم، بعد أن استقرت الشركة المنتجة على اسم "جت سليمة" بدلاً من "صراع الفصول" اسمًا لمسلسلها ويتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

مسلسل "جت سليمة" تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.



رحاب الجمل 2

وتنتظر رحاب الجمل عرض فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحد فهمى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، من إخراج أحمد عبد الوهاب، ويشارك في بطولته كلا من هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أوس أوس، محمود حافظ، وعدد كبير من الفنانين.

وتكسر دنيا سمير غانم غياب 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.

وعرضت دنيا سمير غانم خلال الفترة الماضية مسرحيتها "أنستونا" التى سجلت أول تجاربها على خشبة المسرح، تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.