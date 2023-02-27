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ميس حمدان عن شقيقتيها مى ودانا: كنا بنضرب بعض وإحنا صغيرين ونمسك شعر بعض

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القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانات مي سليم وميس ودانا حمدان، ضيوفا في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدثت ميس حمدان عن حياتهن الخاصة قائلة: "أسرتي تتكون من أربع بنات وولد، ونعيش في ترابط وود ومحبة، "داليا ودانا ومى وميس وحيدر"، وأخونا حيدر بيحبنا جدا وهو انتهى من تعليمه وسافر إلى الخارج.  

وقالت دانا حمدان: "أنا اختهم الكبير وطلعت على السوشيال ميديا وقولت إن عندى 46 سنة وميس هى الوسطى وأكبر من مي سليم وهما هيرفضوا يقولوا كم عمرهم .

وقالت مي سليم: إحنا قريبين من بعض زيادة على اللزوم وبنحترم بعض جدا، وقاطعتها ميس حمدان قائلة: وكنا بنضرب بعض وإحنا صغيرين ونمسك شعر بعض.

وعقبت مى بأن ميس بتحبنا جدا جدا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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