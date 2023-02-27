ميس حمدان عن شقيقتيها مى ودانا: كنا بنضرب بعض وإحنا صغيرين ونمسك شعر بعض

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانات مي سليم وميس ودانا حمدان، ضيوفا في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وتحدثت ميس حمدان عن حياتهن الخاصة قائلة: "أسرتي تتكون من أربع بنات وولد، ونعيش في ترابط وود ومحبة، "داليا ودانا ومى وميس وحيدر"، وأخونا حيدر بيحبنا جدا وهو انتهى من تعليمه وسافر إلى الخارج.

وقالت دانا حمدان: "أنا اختهم الكبير وطلعت على السوشيال ميديا وقولت إن عندى 46 سنة وميس هى الوسطى وأكبر من مي سليم وهما هيرفضوا يقولوا كم عمرهم .

وقالت مي سليم: إحنا قريبين من بعض زيادة على اللزوم وبنحترم بعض جدا، وقاطعتها ميس حمدان قائلة: وكنا بنضرب بعض وإحنا صغيرين ونمسك شعر بعض.

وعقبت مى بأن ميس بتحبنا جدا جدا.