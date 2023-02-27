شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة أبو بكر عزت الـ17.. تعرف على أبرز أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى وفاة الفنان أبو بكر عزت الذى قدم أعمالاً مهمة فى مشواره الفنى وتركت بصمة كبيرة مع جمهوره، ويعتبر من أهم الفنانين المصريين الذين أثروا تاريخ السينما المصرية، واستطاع من خلال أدواره المختلفة والمتنوعة بين الكوميدية والشر أن يضع قدمه فى الكثير من الأعمال التى تخطت 250 عملاً فنيًا خلال مشواره الفنى، أبرزها 30 يوم فى السجن، المرأة والساطور، أفواه وأرانب، معبودة الجماهير، دموع صاحبة الجلالة، والكثير من الأعمال التى علقت فى أذهان المصريين.

أبو بكر عزت من مواليد حى السيدة زينب بمدينة القاهرة فى يوم 8 أغسطس عام 1933 تخرج فى قسم الاجتماع من كلية الآداب بجامعة القاهرة، وبدأ مشواره الفنى من خلال المسرح المدرسى؛ إذ قدم مسرحية "الفضائح" للمخرج «كمال يس»، ثم تطورت علاقته بالمسرح أثناء دراسته بكلية الآداب فالتحق بمعهد التمثيل عام 1959م، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة المسرح الحر عام 1959م.

بعد تخرجه عمل فى عدة فرق مسرحية، منها فرقة المسرح الحر ومسرح الريحانى ومسرح التليفزيون، ثم بدأ العمل فى السينما منذ أواخر خمسينيات القرن العشرين، وشارك فى العديد من الأدوار المساعدة.

وحصل النجم الكبير أبو بكر عزت عام 1996 على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان القاهرة السينمائى عن دوره فى فيلم "المرأة والساطور".

توفى الفنان أبوبكر عزت يوم زواجه 27 فبراير عام 2006م عن عمر يناهز الـ73 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة خلال توجهه إلى موقع تصوير أحدث مسلسلاته.