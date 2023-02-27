ميس حمدان: عندى فوبيا من الطيران وعضيت إيد راكب.. ومى: فلوسى ضايعة على الأدوية

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانات مي سليم وميس ودانا حمدان، ضيوفا في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقالت مى سليم: فلوسى كلها ضايعة على الأدوية، وليس عندى خوف من المرض لكن عندى هوس بالشوبنج من الصيدلية، يعنى ممكن اتصل بالصيدلية أطلب كيس قطن علشان يحسوا إنى موجودة.

وعلى جانب آخر أشارت ميس حمدان إلى موقف طريف بالطائرة، قائلة: أنا عندى فوبيا من الطيران، وكان فى مطبات هوائية ومسكت فى راكب كان جمبى وعضيت إيده والراجل يا عينى كان مقدر حالتى، بينما عقبت مى بأنها كانت مسافرة مع شقيقتيها لليونان، وكانت هناك مطبات هوائية، ولقينا ميس قامت وبتنطق الشهادة بصوت عال وسط الركاب، والناس كلها بتبص علينا وأنا بقولها اسكتى، بينما حاول الطيار تهدئتها ولكن بدون فايدة.

وأضافت مى أنا بخاف جدا من الكهرباء وبخاف أحط الفيشة فى الكهرباء لدرجة إنى اتصلت بدانا تيجى تحط فيشة التليفزيون فى نصف الليل، وهى كانت ساكنة بعدى بشارعين، والسبب فى كده هو إنى كل ما أمسك الفيشة اتكهرب، وبنتى ليلي هى اللى بتحط أي فيشة فى كهربة البيت.