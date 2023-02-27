مي سليم: تزوجت مرتين وثانى زيجة استمرت 10 أيام.. ميس حمدان: مش مضربة عن الزواج

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانات مي سليم وميس ودانا حمدان، ضيوفا في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقالت مى سليم: أنا شخصية بيتوتية جدا وأول زيجة كانت لمدة سنتين تقريبا وثانى زيجة استمرت 10 أيام فقط، وإحنا أخدنا قرار متسرع جدا، وعندى بنتى ليلى عندها 11 سنة وهى كل حياتى، وأكيد لو فكرت أرتبط هيبقى لليلي دور فى قرارى.

وأضافت ميس حمدان: أنا لست مضربة عن الزواج، وكل القصة إن النصيب لسه ماجاش، لأن أنا حبّيبة أوى، ولازم تبقى قصة حب قوية، وآخر قصة حب كانت من 13 سنة وفشلت لأننا كنا صغيرين انا وهو، وأنا حاطه صورة بنت صغيرة اسمها عائشة موديل من الإمارات على موبايلى لأنى حسيت إنها شبهى جدا، ونفسي يبقى عندى بنت مثلها، ولازم أي إنسان أرتبط به أكون بحبه جدا، ولو حصل نصيب حتى لو تجربة زواج صالونات ممكن أقعد وأسمع ونتكلم وأشوف لأن الزمن ده كل حاجة فيه واردة.

وقالت دانا حمدان: بالنسبة لى لم يأتِ الرجل اللي يخلينى أحبه وأتزوجه، وأنا كنت معتقدة إنى هتجوز وأنا صغيرة وأخلف 7 عيال، لكن لم يأت هذا الرجل، وماما تعبت معانا جدا فى الموضوع ده، يمكن لأننا عنديين شوية.