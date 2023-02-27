شكرا لقرائتكم خبر عن 39 عامًا على عرض فيلم "الراقصة والطبال" لأحمد زكى ونبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 39 عامًا على عرض فيلم "الراقصة والطبال" والذى طرح فى 27 فبراير 1984، والفيلم ما زال محفورًا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات.

وفيلم "الراقصة والطبال" بطولة نبيلة عبيد وأحمد زكى وعادل أدهم ومحمد رضا ونبيلة السيد، ومن إخراج أشرف فهمى وقصة إحسان عبد القدوس وسيناريو مصطفى محرم.

وتدور أحداث الفيلم حول الطبال "عبده" الذى اكتشف "مباهج" الراقصة الشابة فى أحد الموالد والتى تعيش مع أختها وزوجها صابر ويتفق معها أن يقوم بتدريبها وتحويلها إلى راقصة مشهورة كى ترقص على إيقاعه الماهر، فتوافق مباهج على شروط الطبال ومنها أن تدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه فى حالة انفصالها عنه فنيا، تسير مباهج فى طريق الشهرة حتى تصبح من أشهر الراقصات وتقع مباهج فى حب الطبال الذى ينشغل عنها بفنه وبفرقته.

ودائما تسترجع النجمة نبيلة عبيد، ذكرياتها في الفيلم عبر حسابها على إنستجرام، وتنشر فيديوهات و صور منه وتكتب قائلة: "الراقصة والطبال ..من روائع الأديب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج اشرف فهمي.. بحب الفيلم ده وبحب فيه تمثيل الراحل العظيم عادل أدهم".