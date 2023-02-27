“الـ IQ تبعكن محدود”.. اعلامية تهاجم منتقديها بعد دفاعها عن سعد لمجرد

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 03:54 صباحاً - خرجت الاعلامية اللبنانية رولا نصر عن صمتها بعد الهجوم الذي تعرضت له من قبل بعض المتابعين بعد دفاعها صراحة عن الفنان المغربي سعد لمجرد اثر ادانته بجريمة اغتصاب في فرنسا..

ونشرت رولا نصر عبر حسابها على تويتر، تغريدة تؤكد من خلالها بأن سعد لم يرتكب أي جريمة اغتصاب، وقالت: «إلى كل اللي شتموني تقرير الطب الشرعي قايل انو ما صار ا غ ت ص ا ب ولا حتى علاقة».

وتابعت: «سعد برئ.. أنا ما دافعت عن مغتصب قلت اني مش مصدقة والفرق كتير كبير بس شو بدي اعمل ال IQ تبعكن محدود».

وكانت محكمة فرنسية، قد أصدرت الجمعة، حكمها بشأن قضية المغني المغربي سعد لمجرد، وقضت بالسجن لمدة 6 سنوات للجاني بتهمة الاغتصاب.

وكانت رولا نصر قد اثارت الجدل بتغريدة كتبتها قبل صدور الحكم على سعد لمجرد قالت فيها: “لو شو ما كان الحكم انا مش مصدقة التهمة لاني بعرفو شخصي من ايام ما كان مشارك ببرنامج “سوبر ستار”. كنت اشتغل اعداد وكنا نتلاقى كل يوم بعمرنا ما شفنا منو تصرف غلط مع اي حدا. اضافة الى انو المدعية فرنسية وهو مغربي يعني لا ثقة بالقضاء اللي ممكن كتير يكون تحت ضغط الرأي العام” .