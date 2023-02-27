نساء يضربن قبر بحذائهن.. وماريا معلوف تعلق: “اعتداء سافر على قبر الصحابي معاوية بن أبي سفيان”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 02:43 صباحاً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يزعم تهجم نساء على قبر الصحابي معاوية ابن أبي سفيان في العاصمة السورية دمشق.

ويأتي ذلك وسط الجدل الدائر حول مسلسل معاوية المتوقع عرضه خلال شهر رمضان.

ويبدو لافتًا إعادة تداول مثل هذا الفيديو رغم أنه قديم وتم نشره العام الماضي بزعم أنه قبر يزيد بن معاوية.

ويظهر المقطع سيدات يضربن بـ “أحذيتهن” القبر المزعوم؛ ما تسبب بتفاعل واسع من قبل المعلقين.

وقالت الاعلامية اللبنانية ماريا معلوف التي نشرت الفيديو عبر حسابها على “تويتر”: “اعتداء سافر على قبر الصحابي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه”.

وتساءل آخر قائلا: ” ما هذه العدوانية السافرة وعلى مَن ؟!”.

غير ان المقطع المنشور كان قد تم نشره عام 2022 حيث علق علي الكعبي عليه في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” معلقًا على مقاطع ضرب النساء للقبر: حين يجتمع الدجل والخرافات نشاهد التخلف..”.