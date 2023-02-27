كتب امير فتحي في الاثنين 27 فبراير 2023 02:43 صباحاً - نشر المنتج محمد السبكي ، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الأشهر “إنستغرام”، مقطع فيديو أثناء توقيعه مع الفنانة ياسمين صبري على عقد فيلم “هروب اضطراري”. وظهر السبكي خلال الفيديو يداعب ياسمين قائلاً: “لا مليون كتير”، فترد “كنت هقول له 2 مليون”، فيجيب السبكي ” أنا الرقم اللي كتبه في العقد هتمضي عليه”، فتبدي موافقتها. وعلق السبكي على الفيديو كاتبا “ياسمين صبري ينفع اديها مليون جنيه”.

كانت هذه تفاصيل خبر السبكي ينشر هذا الفيديو ويعلق “ياسمين صبري ينفع اديها مليون جنيه”.” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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