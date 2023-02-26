شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "الصفارة" لـ أحمد أمين في رمضان حصريًا على Dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة Dmc مسلسل "الصفارة" للنجم أحمد أمين، في شهر رمضان المقبل، بشكل حصرى، ويجسد خلال المسلسل دور مرشد سياحى يكره ما آلت إليه حياته في إطار كوميدى.

ويواصل الفنان أحمد أمين، تصوير مسلسل الصفارة الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويجسد من خلاله "فؤاد" مرشد سیاحي یكره ما آلت إلیه حیاته، یسرق من أحد سكان سیوة قطعة أثریة فرعونیة؛ صفارة الملك توت، من یستخدمھا تعیده إلى ثلاث دقائق فقط من ماضیه لیغیر فیھم ما یشاء ثم یعود بعد الثلاث دقائق للزمن الحالي لیعرف ماذا سیتّغیر بعدھا في حیاته! لیدخل في رحلة لتغییر ماضیه للوصول إلى كل أحلامه، لكنه یفاجأ بأن تغيير الماضي ليس شیئًا سھلاً أبدًا ولا یمكن ضمان نتائجه .

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، انعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.