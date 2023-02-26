شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "مذكرات زوج" لـ طارق لطفي في رمضان حصريًا على Cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة Cbc مسلسل "مذكرات زوج" بطولة النجوم طارق لطفى وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، حصريًا، خلال شهر رمضان المبارك، والمكون من 15 حلقة، ويناقش خلال العمل واقع الحياة الزوجية والخلافات التى تنشأ بين الأزواج بشكل كوميدى غير معتاد عن طريق 3 أجيال مختلفة.

مسلسل "مذكرات زوج" يتكون من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوى، سما إبراهيم، نهى عابدين، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثانى الذى يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد فى الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية".

وقدم طارق لطفى مسلسل "جزيرة غمام" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.