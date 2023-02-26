شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرح فيديو كليب أحدث أغنياتها "نسينا نعيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة أنغام، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

وطرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أغنية "خلينى شوية معاك" بمناسبة عيد الحب، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ىأميرة طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس

وطرحت النجمة أنغام، أيضًا أغنية بعنوان "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.

يشار إلى أن أنغام تقدم برنامجها الذى يحمل نفس اسمها ويذاع أسبوعيًا يومى الخميس الجمعة، حيث استضاف العيد من نجوم الغناء، أبرزهم راغب علامة، ومصطفى قمر، ونوال الزغبى، وهيثم شاكر، وبهاء سلطان، وغيرهم من المطربين في مصر والوطن العربى.