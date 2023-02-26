شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تكشف عن البوستر الرسمي لـ مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الكبيرة يسرا، عن البوستر الرسمي لمسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" الذي تخوض به السباق الدرامى في شهر رمضان المقبل، وظهر على البوستر كل من النجمة يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوى وعنبة.





وأعلنت قناة الحياة عرضها بشكل حصرى مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" للنجمة يسرا، فى شهر رمضان المقبل، وتخوض النجمة يسرا تجربة درامية جديدة، ومختلفة في مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال رحلة مليئة بالإثارة والمفاجآت الكوميدية، إذ تعود دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسى (يسرا) إلى مصر قادمة من الخارج، للبحث عن هوية عائلة تقتلع من جذورها، وتعيد بناء نفسها ومع كل خطوة تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية.

المسلسل رحلة مليئة بالإثارة والمفاجآت الكوميدية، إذ تعود دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسى (يسرا) إلى مصر قادمة من الخارج، للبحث عن هوية عائلة تقتلع من جذورها، وتعيد بناء نفسها ومع كل خطوة تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية.

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة