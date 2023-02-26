شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يلتقى جمهوره فى 3 حفلات بالإسكندرية وأكتوبر والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النجم تامر عاشور بجمهوره فى 3 حفلات خلال الأيام المقبلة أولها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 فبراير الجارى بأحد فنادق الإسكندرية، كما يشارك المطرب رامى جمال فى إحياء حفل غنائى أيضًا يوم الجمعة المقبل الموافق 3 مارس بنادى 6 أكتوبر كما يحيى حفلاً غنائيًا بالكويت يوم 17 مارس المقبل ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

يذكر أن أغنية بحبك وخايف للنجم تامر عاشور دخلت قائمة الأكثر رواجًا على موقع يوتيوب بعد ساعات من طرحها، حيث احتلت الأغنية المركز الثالث في القائمة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان إسلام رفعت وتقول كلمات الأغنية:

بحبَك وخايف نقرب.. نضيع.. بحبك.. وعارف.. بإنه استحاله

بحبَك وآسف.. خدتني الجلاله.. انا وانتَ حالة.. رفضها الجميع!

بحبَك بقولها.. وجوايا حرب

بقولها ف ضميري ..آجي انطقها صعب

ده موقف مصيري ..بيعملي رُعب

شوفها فى عنيا.. فى رعشة ايديا..تلاقيها حيّه.. فى قلبي الخجول

طب اقرا الرسايل..هتلاقيني قايل ..بإني بحبك..ما بين السطور

دي واضحة ف كلامي.. وباينه ف سلامي ..يا كل اهتمامي.. وأكبر همومي

بخاف يوم ما أقولها ..متلعبش دورها ..تموت من جذورها..وأموت من ظنوني

بحبَك وساكت .. مبجيبش سيرة.. بحبَك وفاهم .. دي كلمة تقيلة

ولو حتى هي .. تبانلَك عادية ..شوفها بعنيا .. تبان مستحيلة

وحل مؤخراً تامر عاشور ضيفا على النجمة أنغام في برنامجها "أنغام" على قناة DMC يومي الخميس الجمعة الماضيين، وقالت أنغام فى تقديم ضيفها تامر عاشور: "انت صاحبي وزميلى واشتغلنا مع بعض، بس ده ما يمنعش أبدي إعجابي بيك وبموهبتك، ملحن غير عادي، وصوتك فريد، وعازف شاطر".

ورد تامر عاشور: "ده كلام كبير وشهادة كبيرة.. أنا اللى اتشرفت إنى لحنت لك، من زمان وأنا نفسى أشتغل معاكي، كان نفسى أحقق ده، والحمد لله حققته".

وكشفت أنغام أن أغنية "ياريتك فاهمنى" التي لحنها تامر عاشور لم تكن لها خصيصًا، ليرد تامر عاشور: "كنت بعمل أغانى لنفسى وأشيلها، عمرى ما قررت الأغنية دى تروح لمطرب محدد، لو حد قال لى عايزين نعمل حاجة لأنغام مستحيل أعرف، مش بعرف أفصّل ألحان للمطربين".

وقال تامر عاشور إن أول الأغنيات لحنها لنفسه "كلموها عني"، كما كشف أنه بدأ يغنى فى عمر 16 عاما، وأضاف: "كنت بغنى كل حاجة وفى أي حتة، ودرست مزيكا شوية، ولكن فى البداية كنت بغنى