شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تزيل دمية الساحرة الشريرة من شرفتها المقابلة لمنزل والدة بيكيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور الأسابيع، لا يزال انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه يتصدران عناوين الأخبار، خاصة أن المغنية تصدر المزيد والمزيد من الموسيقى، وآخرها أغنية Monotonia مع Ozuna وMusic Sessions Vol 53.

ويبدو أن الفنانة الشهيرة قررت تغيير موقفها الحاد من والدة بيكيه وأزالت دمية الساحرة الشريرة التي كانت وضعتها في شرفتها.



الدمية



تقرير ماركا

وفي وقت سابق قامت شاكيرا بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة بملابس سوداء تقف على عصا مكنسة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.

وبحسب روايات أحد الجيران في المنطقة، أكد أنها قامت بتشغيل أغنيتها الجديدة Bizarrap، بصوت عال جداً ليصل إلى بيتها، وقامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع بقاء الدمية على الشرفة.

إلا أن شاكيرا قررت أخيراً إزالة هذه الدمية من شرفتها، في رسالة اعتبرها كثيرون أنها محاولة لتهدئة الأوضاع والتصالح مع والده بيكية.

شاكير عانت من والده بيكيه سابقا

وكان تقرير صحافي كشف أن شاكيرا عانت كثيرا من معاملة والدة بيكيه لها طوال فترة ارتباطها بابنها، وأنها كانت كثيرة الانتقاد لها.

كما ألقت والدة بيكيه باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل ابنها.