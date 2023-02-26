أحمد آدم يضع تامر حسني في مرمى نيران "الترند" والأخير يرد

تسببت فقرة قدمها نجم الكوميديا أحمد آدم عن "صناعة الترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وضع المطرب تامر حسني بمرمي نيران السوشيال ميديا، بعدما أطلق آدم تصريحات نارية تنتقد أعمال تامر، وبنفس الوقت أطلق تصريحات تتوقف أمام جهود "نجم الجيل" في تطوير موهبته وكيف نجح في تحقيق إيرادات قياسية بأفلامه، وأكد آدم أن التصريحات المسيئة هي التي ستتصدر الترند وتحقق توقعه.

تامر حسني أعاد نشر مقطع الفيديو الذي يتضمن تصريحات أحمد آدم، وعلق عليها عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً: أستاذ احمد آدم فعلاً بيدي درس حقيقي بيشرح فيه سمات العصر الحالي اللي كلمة تريند فيه جننت عقول بعض الناس و خليتهم يبيعوا مبادئهم و صداقتهم و امانتهم لمجرد ان الناس تعرفهم أو تتكلم عليهم و لو ليوم واحد و نسيوا انه لا يصح الا الصحيح عشان ده عدل ربنا ... و اي افاقين مع الوقت هتلاقيهم بيختفوا و المحترم الحقيقي هو اللي بيستمر اصل لما نهتم و نرد على كل كداب امال اللي بيحبونا نعمل معاهم ايه !!!!؟.

تامر حسني: الكلام السلبي هو اللي انتشر

وأضاف: تابعوا قلوب الناس والمواقع اللي هتاخد كلام الاستاذ احمد السلبي وينشروه وعلموا عليهم عشان تعرفوا حقيقتهم ... والحقيقه ان فعلاً الكلام السلبي هو اللي انتشر، شكراً استاذ احمد آدم لكلامك واشادتك الحقيقيه في حقي هي شهاده عظيمه من فنان محترم و كبير بفنه و اخلاقه.

تامر حسني يتلقى اعتذارا بعد اتهامه بالسرقة

وبنفس الوقت أعتذر الفنان أحمد التهامي، من النجم تامر حسني من خلال صفحته الرسمية بشأن فيلم تاج، وأوضح أن قصته عرضها على شركة أخرى وتحدث مع المنتج وعلم أنها ليس بها أي شبه مع فكرته واعتذر لصناع العمل ولجمهور الفنان تامر حسني.

وكتب أحمد التهامي: توضيح هام: أحب أوضح سوء التفاهم اللي حصل بخصوص البوست بتاعي اللي كتبته بخصوص فيلم (تاج) اللي اتفهم غلط لإن أي حاجة كتبتها على صفحتي لازم برده أوضح وأرد على صفحتي.. أنا لم أقصد أن أوجه أي إساءة أو هجوم علي النجم تامر حسني أو على أسرة فيلم تاج ولا للشركة المنتجه بالدليل أنا قولت تامر أخويا وحبيبي ولكن كل ما بدر مني إني قولت إن فكرتي ممكن تكون تداولة في الوسط الفني دون معرفة اي طرف انها تخصني وإن تامر وصناع الفيلم لم يكن لديهم علم بأي حاجة عن فكرتي.

وهذا ما أوضحه أمام الجميع أنا كنت عاوز أقول إن كان ليا السبق في تقديم نفس فكرة التوأم الخارق لشركات إنتاج أخري ولم تنفذ..ولكن تامر مبدع و شاطر وممكن تتشابه الأفكار ولكن التناول والطرح مختلف وأنا من محبي تامر جدا علي المستوى الشخصي والفني و الإنساني لإنه ناجح و إنسان محترم".

وشكرا للشركة المنتجه وبالأخص الأستاذ أحمد بدوي علي أهتمامه وتواصله معايا وأنا أوضحتله كلامي وهو أكدلي إن مافيش وجه شبه بين قصتي (خلف×خلاف) وقصة فيلم (تاج) لا في التناول ولا الطرح وإن فيلم تاج مختلف تماما حتي في الشكل الدرامي للتوأم الخارق..وكل التوفيق لأسرة فيلم تاج وأنا لا أملك غير كل حب وأخوه وأحترام لأسرة فيلم تاج كاملا.. مع خالص اعتذاري عن سوء الفهم للفنان تامر حسني وجمهوره.

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