أحمد الفيشاوي يثير الجدل حول دخوله في علاقة عاطفية جديدة

كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 06:54 مساءً - شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه بصور تجمعه مع فتاة تدعى “سارة”، الأمر الذي أثار التساؤلات حول دخوله في علاقة عاطفية جديدة .

نشر أحمد الفيشاوي الصور عبر حسابه على موقع”انستجرام” والتي ظهر بها وهو يحتضن هذه الفتاة، موجها لها رسالة في تعليقه عليها .

فكتب قائلا: “زميلتي وصديقتي العزيزة وحبيبتي .. أشكرك على عملك الرائع يا سارة” .

وتساءل الجمهور في تعليقاتهم عن طبيعة العلاقة بينهما، والبعض أشار إلى أن “سارة” تشبه والدته الفنانة سمية الألفي .

فجاءت بعض التعليقات مثل: “هنقول مبروك” و “قمر وشبه مامتك” و “لايقة” و “بالتوفيق يا فنان” و “مين دي يا أحمد مراتك و “شبه مامتك جدا” .