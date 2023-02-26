مصطفى الآغا يدافع عن سعد لمجرد: “تصويره على أنه وحش بشري والله كثير”

كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 06:54 مساءً - أعلن الإعلامي مصطفى الآغا عن دعمه ودفاعه عن الفنان سعد لمجرد، بعد أن قضت محكمة الجنايات الفرنسية بسجن الأخير لمدة 6 سنوات لاتهامه باغتصاب فتاة فرنسية تدعى “لورا بريول” في أحد فنادق باريس عام 2016 .

نشر مصطفى الآغا صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهر بها سعد لمجرد ووالدته نزهة الركراكي أثناء تواجدهما في منزل الإعلامي السوري لزيارته .

وكتب “الآغا” في تعليقه على الصورة: “لا نتدخل في أحكام القضاء ولا نشكك ولا نتهم ولا نتحدث عن نظريات .. هجوم لم أشهده في حياتي على شاب (حتى وإن أخطأ فالعلم عند الله وحده وعند أصحاب الشأن)” .

تابع: “ولكن أن يتم اتهام حتى من عرفوه عن قرب ومن سمعوا أغانيه ومن سلموا عليه ويتم تصويره على أنه (وحش بشري) فهذا والله كثير .. يقولون: أنتم لا تعرفوه ولم تكونوا معه، حسناً هل أنتم تعرفوه وكنتم معه؟” .

أضاف: “أنا أعرفه جيداً واستقبلته في بيتي مع أهله عدة مرات وما كان ليدخل بيتي لو شككت لحظة أنه ليس أهلاً لذلك ومهما كان حجم ما ترونه خطأ فهناك رب غفور رحيم عليم، ولكن كما سمحتم لنفسكم بمهاجمته حتى قبل صدور القرار القابل للاستئناف، اسمحوا للآخرين أن يقفوا معه” .

واختتم مصطفى الآغا: “سيقولون: تدافع عن (مغتصب) وأقول: أواسي أخاً أصغر ما لمست منه إلا كل احترام وعفوية وتواضع وخير واحترام لوالديه الذين جلست معهما طويلاً .. رفقاً بالبشر يا بشر، تخيل لو أن إبناً لك اخطأ أفلا تقف معه؟ .. سأغلق التعليق على المنشور رفقاً بسعد وأهله الكرام” .