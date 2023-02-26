“مش كفاية عليه كده بقى .. ده إسفاف” .. أحمد آدم يثير الجدل بحديثه عن تامر حسني والأخير يرد

كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 05:51 مساءً - أثار الفنان أحمد آدم حالة من الجدل بين المتابعين بعد حديثه عن الفنان تامر حسني في مقطع فيديو متداول، والذي اعتبره البعض انتقادا وهجوما على الأخير .

قال أحمد آدم في أحدث حلقات برنامج “آدم شو” المذاع على قناة “الحياة”: “تامر حسني مين، مش كفاية عليه كده بقى ولا إيه، خلاص بقى يعني هما شويتين وخلصوا” .

تابع: “أول ما طلع فتح القميص وطلعلنا شعر صدره من جوة وقعد يمصمص في شفايفه ويسبل في عينيه للبنات وياريت على حاجة يعني” .

أضاف: “شوية أغاني تعبانة كلامها ركيك، يعني إيه أكتر حاجة بحبها فيكي هي دي طيبة قلبك، إيه ده، ده إسفاف .. وبعدين دخل السينما عمل أفلام وحشة جدا وهو اللي بيألف وبيخرج وبينتج وبيعمل موسيقى تصويرية وهو اللي بيقطع التذاكر” .

واصل: “هو بيعمل كل حاجة، معقولة .. إيه اللي يجيبوا لأنور وجدي ده، انت مغني ولا كوميديان ولا مونولوجست ولا إيه .. كفاية عليك كده يا تامر” .

وعلى الجانب الآخر علق الفنان تامر حسني على حديث أحمد آدم، مشيرا إلى أن الأخير كان يقصد تناول فكرة التريند وسعي الكثيرون إليه في الفترة الأخيرة وانتشار الكلام السلبي دائما عن الإيجابي .

حيث أعطى “آدم” مثالا حول هذا الأمر بأنه تحدث عن تامر حسني وموهبته وما حققه من نجاحات سواء في الغناء أو التمثيل، ثم تحدث قاصدا بشكل سلبي عنه مؤكدا على أن الكلام السلبي هو الذي سينتشر ويتم تداوله .

نشر تامر حسني عبر حسابه على موقع “انستجرام” الفيديو الكامل لحديث أحمد آدم، وكتب في تعليقه عليه: “أستاذ احمد آدم فعلاً بيدي درس حقيقي بيشرح فيه سمات العصر الحالي اللي كلمة تريند فيه جننت عقول بعض الناس” .

استطرد: “وخليتهم يبيعوا مبادئهم وصداقتهم وأمانتهم لمجرد إن الناس تعرفهم أو تتكلم عليهم ولو ليوم واحد ونسيوا إنه لا يصح إلا الصحيح عشان ده عدل ربنا وأي آفاقين مع الوقت هتلاقيهم بيختفوا والمحترم الحقيقي هو اللي بيستمر” .

أكمل: “أصل لما نهتم ونرد على كل كداب اومال اللي بيحبونا نعمل معاهم ايه !. .. تابعوا قلوب الناس والمواقع اللي هتاخد كلام الأستاذ أحمد السلبي وينشروه وعلموا عليهم عشان تعرفوا حقيقتهم، والحقيقة إن فعلاً الكلام السلبي هو اللي انتشر” .

واختتم الفنان تامر حسني تعليقه موجها رسالة إلى أحمد آدم: “شكراً أستاذ أحمد آدم لكلامك وإشادتك الحقيقية في حقي، هي شهادة عظيمة من فنان محترم وكبير بفنه وأخلاقه” .