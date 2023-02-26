نجل الفنان محمد ثروت يكشف تفاصيل إصابته بمرض مناعي نادر

كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 05:51 مساءً - كشف المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت عن إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي وهو “متلازمة الميلر فيشر”، والتي تهاجم الجسد وتمنعك من الحركة التامة .

نشر أحمد ثروت مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “فيس بوك” توثق زيارة عدد من الشخصيات العامة له بالمستشفى من بينهم: الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري والفنان أحمد صلاح حسني وغيرهم .

وكتب أحمد ثروت في تعليقه على الصور: “في أسبوعين اختلفت الدنيا كثيرا عن ما كنت أراها واختلف تقييمي للسلع والعملات والنعم وأن حتى الوقت يمر بحسبة مختلفة، حسبة أطول وأبطأ” .

تابع: “وأدركت أن النفس أغلى عملة لا يمكن شراؤها، ويتحول المال فيها إلى ورق ملون وأن الورد بيدبل والشوكولاتة بتخلص وإنك لا تملك من أمرك شيئا إذا لم يحالفك ستر وتوفيق وإذن ربنا” .

أضاف: “في يوم عادي أتعرض لوعكة صحية وأكتشف بعد أسبوع من الفحوصات بإصابتي بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي “متلازمة الميلر فيشر” التي تهاجم الجسد وتمنعك من الحركة التامة” .

واصل”ثروت”: “ويشاء ربنا إنقاذي في الوقت المناسب بفريق طبي علي أعلي مستوي من أساتذة وطاقم تمريض داخل وخارج مصر للسيطرة علي انتشار هذه المتلازمة في الوقت المناسب وإن شاء الله هواصل رحلة التعافي في خلال الأيام القادمة” .

أكمل: “واعتبر هذا الإختبار هو محبة من ربنا لدعوتي لاستشعار كثير من النعم .. دعوة للحمد، دعوة للرضا وإدراك حكمة إن كل ما هو دون الله دون .. (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها” .

استطرد: “وأخيراً كلي طاقة إيجابية ومتقبل وحامد لكل خطوة والقادم أفضل وبحبكم اللي شوفته الأسبوعين اللي فاتو، جه الوقت لما عرفت أكتب إني أشكركم جداً علي مشاعر الحب اللي من كل الناس اللي زاروني واتصلوا للاطمئنان عليا وبعتولي وماسبونيش لحظة” .

واختتم نجل محمد ثروت منشوره قائلا: “بشكركم وبوعد إن زي ما خدت كل حاجة في حياتي جد، جيه الوقت إني لازم اخد صحتي جد وبدعواتكم إن شاء الله أرجع أقف علي رجلي تاني” .

https://www.facebook.com/ahmed.sarwat.12/posts/10210276167736508

وكان قد تعرض المطرب والمخرج أحمد ثروت لأزمة صحية مفاجئة، والتي تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات .

وأعلن عن إصابته بجلطة في شريان حساس بالإضافة إلى اضطراب في الجهاز العصبي، نتيجة تعرضه لضغط كبير في العمل والإجهاد الشديد .

ونشر “ثروت” صورة له من داخل المستشفى، ظهر بها وهو على سرير المرض برفقة مجموعة من الزائرين له، وعلق عليها: “بأمر الطبيب استراحة محارب .. جلطة تفوت ولا حد يموت” .