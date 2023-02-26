شكرا لقرائتكم خبر عن تتر مسلسل "حضرة العمدة" غناء مدحت صالح وموسيقى تصويرية شادى مؤنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم مدحت صالح، لتسجيل تتر مسلسل "حضرة العمدة"، الذى تخوض بطولته النجمة روبي، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2023.

ويعد هذا التعاون الأول بين النجم مدحت صالح، ومجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويقوم بكتابة كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن الحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وفى سياق متصل انتهى الموسيقار الكبير شادى مؤنس، من وضع الموسيقى التصويرية و "الوتريات" الفواصل الخاصة بالأحداث، وحرص على خلق مادة موسيقية مغايرة ستكون مفاجأة للجمهور، لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة وتخصصات الأبطال، للخروج بالعمل فى أفضل صورة ممكنة.

ويشهد العمل إحدى قضايا المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة تجسدها "روبي" منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

"حضرة العمدة" يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيب، صولا عمر، شيرى أشرف، أشرف طلبة، حسام داغر، أحمد أبو زيد، ومن تاليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.