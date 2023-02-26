شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى عبد المنعم يتماثل للشفاء ويستأنف تصوير أعماله الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان الكبير صبرى عبد المنعم، خروجه من المستشفى وتماثله للشفاء من مرضه والجراحة التي أجراها مؤخرًا بالقلب، وينوى الفنان صبرى عبد المنعم استئناف تصوير أعماله الفنية خلال الأيام المقبلة.

كشف الفنان صبري عبد المنعم، تفاصيل مسيرته المهنية، قبيل عمله بمجال الفن، موضحًا أنه عمل بمصنع غزل ونسيج وعامل في بنزينة.

وقال عبدالمنعم خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أثناء دراسة ثانوية عامة عملت في مصنع غزل ونسيج سنة 1985، ثم تقدمت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد السينما ورسبت بالاختبارات عامين، ولم أكن أعرف وقتها ماذا أفعل لكي أنجح، فلم يدلني أحد وقتها، معربًا عن سعادته بتلك التجارب حتى يستفيد خبرات في حياته.

وأضاف: "عملت مع هواة، وعملت مساعد مخرج أيضًا لعدد، وأخرجت العديد من الروايات في الشركات والجامعة، مشيرًا إلى إنه يحب الإخراج والتمثيل معًا.

وحل الفنان صبرى عبد المنعم وابنته الفنانة الشابة مريم ضيفا على برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على قناة CBC.

وكشفت مريم صبري، خلال لقائها، عن تحليها بأداء عزب للأغاني، وأحست الحلقة بعدد من الأغاني الكلاسيكية القديمة التي يحب والدها سماعها

وتابع صبرى عبد المنعم خلال اللقاء: الحقيقة أود أن أتقدم بالشكر للشركة المتحدة بسبب توجهها الهام لصالح الأعمال الفنية، والتى تركز على دور الأسرة، فتركيز الدولة على هذا الدور من خلال الأعمال من أجل بناء مجتمع جديد متماسك.