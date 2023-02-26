شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة: تكريمى بمدينة الإنتاج الإعلامي ذكرنى بتاريخ طويل في خدمة الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج الكبير مجدى أبو عميرة عن سعادته البالغة بتكريمه أمس السبت في اليوبيل الفضى لمدينة الإنتاج الإعلامى، موضحًا في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هذا التكريم أسعده للغاية، بل جعله يتذكر مشوارا طويلا قدمه في الدراما المصرية التي أنارت مختلف الفضائيات العربية، وجعلته يستحضر مواقع تصوير مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يتواجد له ذكريات عظيمة في كل أركانها سواء البلاتوهات أو مناطق التصوير المفتوحة أو الأحياء المتواجدة بالمدينة على حد قوله.

وكرم أمس السبت رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي وسط احتفالية كبرى، رؤساء مدينة الإنتاج الإعلامي السابقين وهم: المهندس عبد الرحمن حافظ وسيد حلمي والمهندس سامي بدوى وحسن حامد.

وشهد الحفل تكريم رموز الدراما العربية من الفنانين والمنتجين والمخرجين وكان منهم اسم المنتج ممدوح الليثي، والنجمة الكبيرة سميرة أحمد، واسم المخرج الكبير يحيي العلمي وتتسلمتها الفنانة تهاني راشد وحفيدته، واسم الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وتسلمتها عنه ابنته نسرين عكاشة، والمخرج محمد فاضل والمخرج مجدى أبو عميرة والمخرجة إنعام محمد علي والمخرجة رباب حسين.

ويعد أبو عميرة واحدا من أبرز مخرجى الدراما التليفزيونية المصرية والعربية، الذين غاصوا في أعماق الصعيد وناقشوا مشكلاته في عالم الدراما التليفزيونية من خلال عدة مسلسلات منها "ذئاب الجيل" لـ الراحلين عبد الله وحمدى غيث والفنان أحمد عبد العزيز، و"الضوء الشارد" لـ للراحلين ممدوح عبد العليم ويوسف شعبان، والفنانة القديرة سميحة أيوب، ومؤخرا وخلال السنوات الأخيرة الماضية قدم "القاصرات"، مع النجم الكبير صلاح السعدنى، والذى ناقش من خلاله إنتشار ظاهرة زواج القاصرات في الصعيد، هذا بالإضافة إلى تقديمه للعشرات من المسلسلات المهمة التي جعلت الدراما المصرية في المقدمة منها "المال والبنون"و"الرجل الآخر"و"أين قلبى"و"ملك روحى"و"يتربى في عزو" .

وكانت آخر أعمال المخرج الكبير مجدى أبو عميرة مسلسل "قوت القلوب"، بجزأيه، من بطولة ماجدة زكى وخالد زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقى وإسلام جمال وعمرو صحصاح وآخرون، من تأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى.