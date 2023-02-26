شكرا لقرائتكم خبر عن والدة بروس ويليس تكشف تطورات حالته الصحية: أخاف من عدم تعرفه على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن تطورات الحالة الصحية لـ بروس ويليس تسير من سيئ لأسوأ وفقًا لما نشرته صحية ماركا مؤخرًا من خلال موقعها الإلكتروني استنادًا إلى والدته التي أكدت خلال تصريحات على خوفها الشديد من أن يأتي وقت ولا يتعرف عليها ابنها بسبب المرض الذى ألم به منذ فترة، ومضاعفاته في الآونة المقبلة.

مارلين ويليس والدة النجم الشهير أوضحت إنها غير متأكدة مما إذا كان ابنها لا يزال يتعرف عليها، سلوكه بطيء للغاية، وهناك دائمًا عدوانية طفيفة ولم يعد من الممكن إجراء محادثة عادية معه".

وكانت أعلنت عائلة النجم العالمى بروس ويليس، إصابته بمرض الخرف الجبهى الصدغى، الخميس، بعدما سبق وأعلنت عائلة الممثل البالغ من العمر 67 عامًا، فى مارس 2022، تشخيصه بالإصابة بمرض الحبسة الكلامية، معلنة تقاعده عن التمثيل.

عائلة ويلز تنشر بيانًا عن حالته الصحية

ووفقًا للتقرير الذى نشرته صحيفة "Varitey"، فإن الحساب الرسمى للنجم بروس ويليس، على موقع "إنستجرام"، نشر صورته مرفقه ببيان صادر عن العائلة، قالت فيه: "أرادت عائلتنا أن تبدأ بالتعبير عن عميق امتناننا للتدفق المذهل للحب والدعم والقصص الرائعة التى تلقيناها جميعًا منذ مشاركة تشخيص بروس، انطلاقا من ذلك، أردنا أن نقدم لكم تحديثًا عن زوجنا الحبيب وأبينا وصديقنا حيث أصبح لدينا الآن فهم أعمق لما يمر به."

وأضافت عائلة بروس ويليس: "منذ أن أعلنا تشخيص بروس للحبسة الكلامية فى ربيع عام 2022، تقدمت حالة بروس ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا: الخرف الجبهي الصدغي (المعروف باسم FTD).. لسوء الحظ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض المرض الذي يواجهه بروس.. في حين أن هذا مؤلم، فمن المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية".