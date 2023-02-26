شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يحسم حقيقة ترشحه للعب دور iron man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف توم كروز أثناء حلوله ضيفًا على البرنامج التليفزيوني "جيل كافيل" أنه لم يكن قريبًا من لعب دور iron man مثلما ذكرت العديد من التقارير، والذى وصفها بالشائعات المتكررة مؤكداً أن ذلك غير صحيح بالمرة.

وأضاف أنه لا يتخيل لأى ممثل آخر غير روبرت داونى لعب الشخصية بأى حال، وذلك بعدما ارتبط ممثل Top Gun البالغ من العمر 60 عامًا بشائعات متكررة ، ولكن من الواضح أنها غير صحيحة ، مفادها أنه كان على وشك تمثيل توني ستارك قبل فيلم Iron Man لعام 2008 قبل أن يحسم الجدال بخصوص الأمر.

وقال خلال المقابلة: "أنا أحب روبرت داوني جونيور ، ولا أستطيع أن أتخيل أي شخص آخر يقوم بهذا الدور ، وأعتقد أنه مثالي بالنسبة له."

على جانب آخر يخطط النجم العالمي توم كروز لتأجيل تصوير الجزء الثامن من فيلمه Mission Impossible لحضور حفل تتويج الملك تشارلز.

وبحسب ما ورد علي موقع ديلي ميل قرر النجم السينمائي، 60 عامًا، التوقف عن تصوير مهمة مستحيلة لحضور حفل التتويج في 6 مايو، ووفقًا لصحيفة The Sun، فإن الحدث الملكي هو شيء "لن يفوته" و"لن يرفضه أبدًا".