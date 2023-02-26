شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلاني يشعل أجواء الأردن بحفل ضخم والان مع تفاصيل الخبر
عاصي كان أحيا حفلاً كبيرًا في مدينة كولن الالمانية ونشر فيديو من الحفل وعلق عليه: "كانت ليلة من أحلي الليالي مع الجالية العربية في ألمانيا الله يديم محبتكم وألف شكر على استقبالكم".
يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد طرح نهاية العام الماضي أغنية أربعين خمسين مع الفنان عادل العراقي من انتاج وتوزيع روتانا.
يشار إلى أن المطرب عاصى الحلانى شارك فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ أغنية "سواح" و"احلف بسماها".
ورقص اللبنانى عاصى الحلانى "الدبكة" على أنغام أغنية "أنا يا طير"، وذلك فى حفله الذى أقيم ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية.