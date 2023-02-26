شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلاني يشعل أجواء الأردن بحفل ضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائيًا كبيرًا في المملكة الأردنية الهاشمية مساء أمس وسط حضور كبير من جمهوره العربي، وقدم خلال الحفل نخبة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من محبيه الذين رددوا معه كلمات الأغاني منها واني مارق مريت و"بحبك وبغار" و"يا طير"، و"ست الستات" و"مالي صبر".

عاصي كان أحيا حفلاً كبيرًا في مدينة كولن الالمانية ونشر فيديو من الحفل وعلق عليه: "كانت ليلة من أحلي الليالي مع الجالية العربية في ألمانيا الله يديم محبتكم وألف شكر على استقبالكم".

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد طرح نهاية العام الماضي أغنية أربعين خمسين مع الفنان عادل العراقي من انتاج وتوزيع روتانا.