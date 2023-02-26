شكرا لقرائتكم خبر عن البوسترات الدعائية لمسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية البوسترات الدعائية لمسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج عادل أديب، حيث تصدر كل نجم في العمل بوستر بمفرده، وعلى رأسهم بطلة العمل روبى، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وأحمد بدير، وإدوار، ودينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، وإيهاب فهمى، ووفاء عامر، وأخرون.

"حضرة العمدة" يشارك في بطولته كل من روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.

وفى سياق آخر تنافس روبى في موسم إجازة منتصف العام الجارى، بفيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وبيومى فؤاد ومحمد رضوان وحاتم صلاح وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى والذى انطلق عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" مع يسرا اللوزى، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ وتأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح والذى عرض يوم 1 فبراير الجارى.