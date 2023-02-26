نجمة شهيرة هي الوحيدة التي شمتت في سجن سعد لمجرد وباركت قرار حبسه لمدة 6 سنوات.. هويتها ستصدمكم!!

كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 03:54 مساءً - أثارت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، غضب فئة عريضة من المغاربة، بسبب طريقة مهاجمتها للفنان سعد لمجرد، وتعليقها على إدانته بالسجن، حيث أعادت نشر تغريدة وصفته بالمجرم المتحرش والمغتصب.

وأعادت “نجيم” نشر تغريدة عبر “تويتر” هاجمت صحفية لبنانية دافعت عن سعد لمجرد، وجاء في تلك التغريدة أن صاحبها يتأسف على دفاع هذه الأخيرة عن المتهم، مضيفًا: «منأسف نشوف صحافية تدافع عن مغتصب وبنفس الوقت تشكك بمصداقية القضاء الفرنسي» .

نادين نسيب نجيم تؤيد حبس لمجرد

وزاد قائلًا في رده على الصحفية: «المغتصب أو المتحرش هو مجرم، ممكن يكون إنسان كثير مسالم، لطيف حلو، كريم، مضياف، خلوق بس ما راح يبينلك الجهة السيئة يلّي فيه، فموقفك هون أبدًا مش مطرحوا».

الطرقة التي تفاعلت بها الفنانة اللبنانية مع قضية لمجرد، وضعت في موقف لا يحسد عليه من طرف جمهوره ومحبيه وداعميه، حيث تعرضت لانتقاذات لاذعة بدعوى أنها تشمت فيه وتسيء لصورته.

رولا نصر تنتقد نادين نجيم

من جانبها، أبدت الصحافية رولا ناصر، استغرابها من تفاعل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مع الانتقاد الذي تعرضت له بسبب دفاعها عن الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي حُكم عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب والاعتداء على شابة فرنسية في غرفة فندق بالعاصمة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016

ونشرت ناصر تغريدة نادين نجيم التي دعمت فيها أحد المغردين عبر موقع “تويتر”، بعد انتقاده للصحافية اللبنانية، وكتبت: “نادين نسيب نجيم يللي عاملتلي بلوك هلقد مهتمة بتغريداتي حاطة زقفة على تغريدة لشخص عم يرد علي؟ كيف عرفتي شو قلت وشو الك علاقة برأيي بسعد لمجرد؟ والله مش عارفة حالي هلقد مؤثرة”

رولا نصر تدافع عن سعد لمجرد وتتعرض للهجوم

ودافعت الصحافية اللبنانية رولا نصر عن الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد أن قضت محكمة فرنسية في باريس، بحبسه 6 سنوات بتهمة الاغتصاب، وكتبت: “لو شو ما كان الحكمأنا مش مصدقة التهمة لأني بعرفو شخصي من أيام ما كان مشارك ببرنامج “سوبر ستار”. كنت اشتغل اعداد وكنا نتلاقى كل يوم بعمرنا ما شفنا منو تصرف غلط معاي حدا. اضافة الى انه المدعية فرنسية وهو مغربي يعني لا ثقة بالقضاء اللي ممكن كتير يكون تحت ضغط الرأي العام”.

الحكم بحبس سعد لمجرد لمدة 6 سنوات

وكانت محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، قد قضت بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة فرنسية، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.

وبعد 7 ساعات من المداولات، أعلنت المحكمة أنها “مقتنعة” بالاغتصاب، “الذي وصفه بشكل دائم ودقيق” من قبل المدعي المدني، الشابة الفرنسية لورا بريول.

وتم اعتقال سعد لمجرد من قاعة المحكمة فور صدور الحكم ضده، وكانت النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجن لمجرد، سبع سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي”.

ونفى المغني المغربي أن يكون قد اغتصب الشابة الفرنسية أو أقام علاقة جنسية معها، حسب وكالة فرانس برس.

يُذكر أن لمجرّد بقي خلف القضبان بموجب تهمة الاغتصاب الأولى (2016)، إلى غاية أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروط بوضعه سواراً إلكترونياً.

بعدها، سمح القضاء الفرنسي للمتّهم بالسفر إلى بلده المغرب حيث أطلق اغنيته الجديدة “غزالي غزالي”.

وفي 11 أبريل 2018 وجّه القضاء الفرنسي إلى لمجرّد تهمة “اغتصاب” أخرى بناءً على دعوى تقدّمت بها شابة فرنسية-مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسياً وضربها في الدار البيضاء في 2015.

إلى ذلك، وجه القضاء الأميركي إلى لمجرّد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود الى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقاً عن صاحب أغنية “إنت معلم”، التي حقّقت حتى اليوم أكثر من 700 مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب).

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