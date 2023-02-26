كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 03:54 مساءً - شيعت يوم أمس السبت جنازة الفنان السوري شادي زيدان عقب صلاة الظهر من مسقط رأسه بمدينة دمشق .
وشهدت الجنازة انهيار زوجة الفنان شادي زيدان وأشقائه أيمن ووائل ومهند أثناء تشييع الجثمان ودخولهم في نوبة من البكاء .
وحرص على حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء عدد من نجوم سوريا، جاء من بينهم الفنانة سوزان نجم الدين والمخرج وائل رمضان .
وأعلنت أسرة الراحل في منشور عن موعد ومكان تقبل العزاء، جاء فيه: “تقبل التعازي في الرحيبة بعد القوس يومي السبت والأحد من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء” .
تابعت: “وفي دمشق للرجال والنساء يومي الإثنين والثلاثاء في صالة دار السعادة الكائنة في المزة جانب برج تالا من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة مساء” .
وكان قد رحل شادي زيدان عن عالمنا يوم الجمعة الماضي 24 فبراير عن عمر ناهز 49 عاما، بعد دخوله في غيبوبة استمرت لمدة 9 أيام بعد إصابته بنزيف دماغي .
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار زوجته وأشقائه .. لقطات من جنازة الفنان شادي زيدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.