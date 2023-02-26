انهيار زوجته وأشقائه .. لقطات من جنازة الفنان شادي زيدان

كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 03:54 مساءً - شيعت يوم أمس السبت جنازة الفنان السوري شادي زيدان عقب صلاة الظهر من مسقط رأسه بمدينة دمشق .

وشهدت الجنازة انهيار زوجة الفنان شادي زيدان وأشقائه أيمن ووائل ومهند أثناء تشييع الجثمان ودخولهم في نوبة من البكاء .

وحرص على حضور الجنازة وتقديم واجب العزاء عدد من نجوم سوريا، جاء من بينهم الفنانة سوزان نجم الدين والمخرج وائل رمضان .

وأعلنت أسرة الراحل في منشور عن موعد ومكان تقبل العزاء، جاء فيه: “تقبل التعازي في الرحيبة بعد القوس يومي السبت والأحد من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء” .

تابعت: “وفي دمشق للرجال والنساء يومي الإثنين والثلاثاء في صالة دار السعادة الكائنة في المزة جانب برج تالا من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة مساء” .

وكان قد رحل شادي زيدان عن عالمنا يوم الجمعة الماضي 24 فبراير عن عمر ناهز 49 عاما، بعد دخوله في غيبوبة استمرت لمدة 9 أيام بعد إصابته بنزيف دماغي .