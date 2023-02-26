بعد انسحاب الفنانات عن المشاركة في فيلم “تاج” .. المخرجة سارة وفيق: “كل اللي تم ترشيحهم يتمنوا فرصة العمل مع أهم نجم عربي”

كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 02:47 مساءً - خرجت المخرجة سارة وفيق، مخرجة فيلم “تاج” الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، للتعليق على الاعتذارات التي قدمتها عددا من الفنانات منهن الفنانة هنا الزاهد والفنانة مي عمر عن المشاركة بالعمل .

كتبت سارة وفيق في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ردًا على عناوين بعض الصحافة اللي بتستخدم مصطلحات غلط عن قصد أو غير قصد واجب عليا التوضيح” .

تابعت: “وطبعاً شكراً لكل الصحافة المحترمة اللي بتسعى في نقل الحقيقة وبتتواصل مع الأفراد المعنية للتأكد من صحة الخبر .. مفيش فنانة اعتذرت عن فيلم تاج لأن بالعقل كل اللي تم ترشيحهم يتمنوا فرصة العمل مع أهم نجم عربي” .

أضافت: “بالاضافة إلى أن محدش في النجمات كتب كده عنده .. المهم الحقيقة اللي بتتكتب في العلن بمنتهى الشجاعة، كلهم نجمات محترمات بينما في ظروف خاصة أدت إلى اتفاق النجوم على أعمال تجمعهم لاحقاً” .

واصلت سارة وفيق: “فيلم النجم تامر حسني معروف كل عام إنه الفيلم العربي الوحيد الذي يتم توزيعه عالميا، والحمد لله وهذا الفيلم تحديداً له مواصفات خاصة كونه أول مرة يتنفذ في مصر والوطن العربي” .

أكملت: “فبالتأكيد هو فرصة عظيمة وإضافة كبيرة لتاريخ كل من يعمل بالصناعة في أي مجال .. وبالتأكيد أنا كمخرجة وشركة سينرچي وTH production وsky limit والنجم أكيد هيكون عندنا شروط معينة وطريقة معينة في اختيار جميع الأبطال وطاقم العمل كله” .

واختتمت: “وحين عدم توافرها أكيد مش هنشتغل، فقط هنشتغل مع اللي المواصفات تنطبق عليه وده شيء طبيعي في الصناعة بشكل عام ولا يقلل من أي حد، بالإضافة إلى أن جميعنا أصحاب وحبايب ونحترم بعض كامل الاحترام ..معلش طولت عليكم شكراً جزيلاً” .

وأتبعت المخرجة سارة وفيق هذا المنشور بمنشور آخر للتوضيح والاعتذار، جاء فيه: “بعتذر عن أي جملة اتفهمت مني غلط في آخر بوست كتبته .. أنا بحترم وبقدر النجمة مي عمر ومقصدتش أي حاجة اتفهمت غلط، بالعكس بحترمها جداً وأي فنان أو فنانة أخرى تم ترشيحها” .

استطردت: “عشان لاحظت إن البعض فهم كلامي بشكل تاني، كل اللي قصدته هو توضيح اللي اتقال من بعض الصحافة اللي كتبت حاجات غير اللي اتقالت من النجمات المحترمات اللي تم ترشيحهم للفيلم وكان كله احترام وحب وصداقة وتمني كل منهم النجاح للآخر، لكم مني كل الاحترام والتوفيق” .