شاهد.. جولة داخل منزل الإعلامية رضوى الشربيني.. فخامته وجماله ابهروا الجمهور!

كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 02:47 مساءً - تعتبر الإعلامية رضوى الشربيني، مثيرة للجدل بشكل مستمر على مواقع السوشيال ميديا وذلك لهجومها على الرجال في برنامجها “هي وبس“، والذي يعرض على قناة “CBC سفرة“، حتى يعتبرها البعض انها عدوة الرجل .

رضوى الشربيني مُقلّة في نشر العديد من الصور والفيديوهات من داخل منزلها، ولا تتحدث عن حياتها الشخصية كثيرًا لانها تحافظ على خصوصية واستقرار بناتها.

منزل رضوى الشربيني

وقد رصدت “الخليج 365” من خلال بعض الصور التي تنشرها الإعلامية على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعض الصور من داخل منزلها الفخم بالقاهرة، والتي توضح رقي وفخامة هذا المنزل.

غرفة المعيشة بألوان محايدة

تسيطر الكلاسيكية والرقة على ديكورات منزلها من حيث ألوان الجدران التي تميل معظمها إلى الأبيض والتى من خلالها استطاعت رضوى دمجها مع أي ألوان أخرى مثل اللون الرمادي في غرفة المعيشة .

حيث تميزت غرفة المعيشة بوجود طقم أرائك فخم من المخمل باللون الرمادي الفاتح، وتميزت الجدران بألوانها البيج الفاتحة المائلة إلى الأبيض، والتي زينتها ببعض القطع الفنية واللوحات، كما اختارت الأرضيات البورسلين الفاخرة.

غرفة ملابس لافته للأنظار

ومن المميز في منزل رضوى الشربيني احتوائه على غرفة خاصة ومميزة لملابسها، تتميز بأرضيتها البورسلين البيج الفخم والجدران المقسمة لخزائن خشبية سوداء كبيرة، وتكسر الإعلامية الألوان بسجادة باللون الأحمر الجريء، وتضم مرآة كبيرة للتصوير مثل نجوم هوليوود .

حديقة المنزل

كما يضم المنزل حديقة كبيرة تتميز باحتوائها عدد من الأشجار والورود الجميلة؛ كما تضم منطقة جلوس رائعة وعدد من العمدان الخشبية التي تقسم المساحة وحمام سباحة صغير، لمزيد من الاسترخاء والتمتع بالمناظر الساحرة واللهو والجلوس مع بناتها في الهواء الطلق .

زواج الإعلامية رضوى الشربيني

وعلى صعيد آخر، تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على خلفية ما تردد حول زواجها للمرة الثانية.

ونفت الإعلامية هذا الكلام وأكدت أنها ما زالت عزباء، وذلك بعد أن تلقت الكثير من المباركات والتهاني عبر حساباتها المختلفة، وردت بطرق ساخرة على متابعيها الذين أبدوا رغبتهم في الارتباط بها.

وتزوجت رضوى الشربيني للمرة الاولى من “عمر كريم” ثم انفصلت عنه بعد سنوات قليلة وأسفرت تلك الزيجه عن إبنتيها (تمارا) و(تيا)، ودائما ما تنشر الإعلامية المصرية صور لها مع بناتها في المناسبات العائلية المختلفة.

من هي رضوى الشربيني؟

تعتبر رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات في مصر، واستطاعت أن تحقق نجاح وشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال برنامجها هي وبس، خاصة وأنها تناقش موضوعات جريئة تثير الجدل دائما.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

رضوى الشربيني تسعى دائمًا خلال برنامجها لتوجيه نصائح للمرأة لمواجهة المواقف الصعبة والمختلفة التي تمر بها خلال حياتها اليومية، وتقديم هذه النصائح بشكل إيجابي، حيث دوما ما تثير رضوى الشربيني الجدل برأيها في الارتباط، وتعكس أرائها القوية استقلاليتها.

رضوى الشربيني استمرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة في توجيه الرسائل والتي اشتمل الكثير منه على الإيجابية وعدم التفكير في الماضي أو أي خطوة لم تكتمل، وأن على كل امرأة التفكير في المستقبل وعدم الالتفات لما حدث في السابق، مؤكدة أنها تصدق بشكل كبير هذا وتؤمن به.

الخليج 365

الخليج 365