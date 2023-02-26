فنان مصري شهير: “أتمنى تقديم شخصية معمر القذافي وصدام حسين”

كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 02:47 مساءً - كشف الفنان أحمد وفيق عن أمنيته في تقديم عدد من الشخصيات لرؤساء راحلين في أعمال فنية قادمة له .

قال أحمد وفيق خلال استضافته مع الإعلامية إنجي علي في برنامج “أسرار النجوم” المذاع عبر إذاعة “نجوم إف إم”: “بتمنى تقديم شخصية القذافي وصدام حسين وجمال عبد الناصر” .

وبسؤاله عن الحقبة الزمنية التي يرغب في تجسيد هذه الشخصيات بها، أجاب: “حقبة حرب فلسطين أو حقبة محدش راحلها قبل كده” .

وأشار أحمد وفيق إلى أنه لم يقصد اختيار شخصيات رؤساء لتقديمها، وعلق على ذلك قائلا: “هي شخصيات درامية وأكثرهم دراما صدام حسين يليه القذافي يليه جمال عبد الناصر” .

أضاف: “أنا مبتكلمش على أهميتهم الشخصية، كدراما هتلاقي فيلم السادات أكثر أثرا من فيلم عبد الناصر لإن عنده دراما، واحد كان ضد الإنجليز ودخل السجن وهرب واتجوز واحدة إنجليزية وأصغر منه” .

واصل: “أنا بتكلم من المنطق ده، صدام حسين عنده دراما، القذافي وغيرهم .. قدمت حسن الصباح وكان نفسي أقدمه تاني بس خلاص كريم عبد العزيز هيقدمه خصوصا إن اللي كاتب عبد الرحيم كمال” .