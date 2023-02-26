“أكيد هتكلم” .. حلا شيحة تحذف جميع صورها على انستجرام وتثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالها

كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 02:47 مساءً - فاجئت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها بقيامها بحذف جميع منشوراتها وصورها عبر حسابها على موقع “انستجرام”، بما فيها صورها مع زوجها المنتج والداعية معز مسعود .

كما اختارت حلا شيحة صورة لها ظهرت بها بدون حجاب لتضعها صورة “البروفايل” لحسابها على انستجرام، وأضافت في المعلومات الخاصة بها كلمة “فنانة” .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتكهنات بين المتابعين حول عودة حلا شيحة إلى التمثيل بعد اعتزالها وابتعادها عن الوسط الفني منذ فترة، وانفصالها عن زوجها .

فيما خرجت حلا برسالة غامضة كتبتها من خلال خاصية الاستوري عبر موقع “انستجرام” في تعليقها على صورة لها ظهرت بها من جديد بدون حجاب .

فقالت: “أنا مثل كل امرأة، بفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم .. كل امرأة عليها التأكد أنها ليست الوحيدة في الشعور الذي تعيشه، وكل النضالات التي تقدمها واحدة” .

وكان قد دافع الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن ابنته الفنانة حلا شيحة بعد الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب ظهورها بدون حجاب .

حيث ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “انستجرام” في إحدى اللقطات وهي تلتقط صورا لبناتها وبدون حجاب في انعكاس المرآة لها .

مما دفع المتابعون في تعليقاتهم إلى الإشارة بأن حلا شيحة قد خلعت الحجاب أو تمهد لحدوث ذلك .

وعلق والد حلا شيحة على ذلك في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” معربا عن استياؤه من تلك الانتقادات والتعليقات واصفا إياها ب “السخيفة” وأنها بلا قيمة .

تابع: “ابنتي ليست محجبة بالمفهوم المعتاد، ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر” .

وأشار أحمد شيحة إلى أن مثل هذه الانتقادات تسبب لابنته حالة من الضيق وتجعلها تكره الشهرة، مضيفا: “اتركوها في حالها، مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب .. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا” .

وعن إمكانية عودتها إلى التمثيل قال: “لا أتحدث معها في ذلك الأمر منذ شهور، لكن ما أطلبه من الجميع أن تتركوها في شأنها حتى تسعد بحياتها وتعيش في محبة وود، ووقتها قد تعود للساحة الفنية” .