كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 02:47 مساءً - فاجئت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها بقيامها بحذف جميع منشوراتها وصورها عبر حسابها على موقع “انستجرام”، بما فيها صورها مع زوجها المنتج والداعية معز مسعود .
كما اختارت حلا شيحة صورة لها ظهرت بها بدون حجاب لتضعها صورة “البروفايل” لحسابها على انستجرام، وأضافت في المعلومات الخاصة بها كلمة “فنانة” .
وهو الأمر الذي أثار الجدل والتكهنات بين المتابعين حول عودة حلا شيحة إلى التمثيل بعد اعتزالها وابتعادها عن الوسط الفني منذ فترة، وانفصالها عن زوجها .
فيما خرجت حلا برسالة غامضة كتبتها من خلال خاصية الاستوري عبر موقع “انستجرام” في تعليقها على صورة لها ظهرت بها من جديد بدون حجاب .
فقالت: “أنا مثل كل امرأة، بفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم .. كل امرأة عليها التأكد أنها ليست الوحيدة في الشعور الذي تعيشه، وكل النضالات التي تقدمها واحدة” .
وكان قد دافع الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن ابنته الفنانة حلا شيحة بعد الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب ظهورها بدون حجاب .
حيث ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “انستجرام” في إحدى اللقطات وهي تلتقط صورا لبناتها وبدون حجاب في انعكاس المرآة لها .
مما دفع المتابعون في تعليقاتهم إلى الإشارة بأن حلا شيحة قد خلعت الحجاب أو تمهد لحدوث ذلك .
وعلق والد حلا شيحة على ذلك في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” معربا عن استياؤه من تلك الانتقادات والتعليقات واصفا إياها ب “السخيفة” وأنها بلا قيمة .
تابع: “ابنتي ليست محجبة بالمفهوم المعتاد، ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر” .
وأشار أحمد شيحة إلى أن مثل هذه الانتقادات تسبب لابنته حالة من الضيق وتجعلها تكره الشهرة، مضيفا: “اتركوها في حالها، مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب .. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا” .
وعن إمكانية عودتها إلى التمثيل قال: “لا أتحدث معها في ذلك الأمر منذ شهور، لكن ما أطلبه من الجميع أن تتركوها في شأنها حتى تسعد بحياتها وتعيش في محبة وود، ووقتها قد تعود للساحة الفنية” .
كانت هذه تفاصيل خبر “أكيد هتكلم” .. حلا شيحة تحذف جميع صورها على انستجرام وتثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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