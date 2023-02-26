أنغام تطرح الأغنية الثانية لها في عام 2023 "نسينا نعيش"

تستعد الفنانة أنغام لطرح أغنية جديدة نسينا نعيش، اليوم الأحد الموافق 26 فبراير، وهي الأغنية الثانية لها في العام 2023، بعد خليني شوية معاك التي حققت نسب مشاهدة واستماع مرتفعة عبر القناة الرسمية للمطربة المصرية على اليوتيوب.

أنغام نشرت البوستر الرسمي الخاص بأغنيتها الجديدة نسينا نعيش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، للكشف عن موعد طرح الأغنية، وقالت: حبيتك قبل ما اقابلك بسنين وفي الآخر نسينا نعيش، وأعلنت طرحها اليوم الأحد الموافق 26 فبراير في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

آخر أعمال أنغام

وكان آخر أعمال الفنانة أنغام هي أغنية خليني شوية معاك، ونجحت الأغنية في تحقيق نجاح كبير، حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها، وتصدر موقع الفيديوهات يوتيوب، ووصل عدد مشاهداتها إلى مليون و200 ألف.

كلمات أغنية خليني شوية معاك

وجاءت كلمات أغنية خليني شوية معاك لأنغام كالآتي: من أول ما ابتدينا في الكلام من أول لمسة بينا في السلام أنا قلبي حس يومها أوام أوام إحساس غريب صعب اقوله وكاني عشت الموقف ده زمان حسيت كان روحي واخده ع المكان كل اللي جوا مني في عيني بان ما انا عشت ليك عمري بطوله حبيتك من كلمة ونظرة عين حبيتك قبل ما اقابلك بسنين ولقيتك من بدري انا بستناك خليني شوية معاك انا كل حاجة نفسي فيها فيك مابقتش باخاف حبيبي غير عليك فعلا عمري الحقيقي بدأته بيك وبين إيديك كل حياتي.

أنغام الفنانة المفضلة

وتوجت أنغام، مؤخراً بجائزة الفنانة المفضلة، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وتنافست على الجائزة كل من النجمات أصالة والفنانة نانسي عجرم والفنانة إليسا.

ووجهت أنغام في كلمتها عقب استلام الجائزة رسالة شكر للمملكة العربية السعودية وجمهورها، كما أهدت الجائزة لمصر، قائلة: كنت منتظرة أبو ناصر يسلمهالي بس مش مشكلة، شكراً على الجائزة وشكراً بالنيابة عن كل المكرمين، يوم رائع ومشرف، إحنا واقفين على أرض كلنا بنحبها، وأنا شخصياً ليّا عائلات وبيوت هنا، وليّا جمهور بيحبني وأصدقاء كتير، مبسوطة لزملائي الفنانين لكل المكرمين والجميع الحضور.

وواصلت أنغام: عايزة أقول شكراً على الجائزة وشكراً لهيئة الترفيه اللي بتحقق الأحلام لواقع، شرف ليّا إني واقفة هنا في الرياض وده حلم اتحقق، وعايزة أشكر بلدي وأهديها لمصر، وأتمنالكم ديماً كل الأيام الحلوة والسنين اللي جايه ازدهار وأحلام بتتحق يا أبو ناصر شكراً.

جائزة صناع الترفيه

جائزة صناع الترفيه هي أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم الهيئة العامة للترفيه، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. يجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

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