شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطمئن على نجل محمد ثروت ويناشد الجميع الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بالدعاء بالشفاء للمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، الذي يخضع حاليًا للعلاج في أحد المستشفيات، إثر إصابته بمرض نادر في الجهاز العصبي.

وفى بيان صحفى ناشد نقيب الموسيقيين المجتمع الموسيقي والفني ومحبي الفن الأصيل الدعاء لنجل الفنان الكبير محمد ثروت، موضحًا تطورات علاج المخرج أحمد ثروت.

وكشف النقيب، عن أن الفنان الكبير محمد ثروت، في طريقه للسفر للخارج لعلاج نجله.

المخرج أحمد ثروت، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كشف تفاصيل حالته الصحية، وكتب: "في أسبوعين اختلف الدنيا كثيرا عن ما كنت اراها، واختلف تقييمي للسلع والعملات والنعم، وأن حتى الوقت يمر بحسبة مختلفة.. حسبة أطول وأبطأ، و أدركت ان النفس أغلى عملة.. لا يمكن شراؤها، ويتحول المال فيها إلى ورق ملون، وان الورد بيدبل. والشوكولاتة بتخلص".

وتابع: "وانك لا تملك من أمرك شيئا.. اذا لم يحالفك ستر وتوفيق وإذن ربنا، في يوم عادي اتعرض لوعكة صحية، واكتشف بعد أسبوع من الفحوصات بإصابتي بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر)، التي تهاجم الجسد، وتمنعك من الحركة التامة".

وأضاف: "ويشاء ربنا انقاذي في الوقت المناسب بفريق طبي علي أعلى مستوى من أساتذة وطاقم تمريض داخل وخارج مصر، للسيطرة علي انتشار هذه المتلازمة في الوقت المناسب، وان شاء الله هواصل رحلة التعافي في خلال الايام القادمة، واعتبر هذا الاختبار هو محبة من لربنا لدعوتي لاستشعار كثير من النعم.. دعوة للحمد، دعوة للرضا، وإدراك حكمة ان كل ما هو دون الله دون. (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها)".

أحمد اختتم: "واخيراً، كلي طاقة ايجابية ومتقبل وحامد لكل خطوة والقادم افضل، وبحبكم اللي شوفته الاسبوعين الي فاتو، جه الوقت لما عرفت اكتب اني اشكركم جداً علي مشاعر الحب اللي من كل الناس اللي زاروني واتصلوا للاطمئنان عليا وبعتولي وماسبونيش لحظة، بشكركم وبوعد ان زي ما اخدت كل حاجة في حياتي جد.. جيه الوقت اني لازم اخد صحتي جد وبدعواتكم ان شاء الله ارجع اقف علي رجلي تاني ".