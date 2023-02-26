شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد ينتهى من تأدية مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد فؤاد من تأدية مناسك العمرة التي كان يصاحبه فيها مدير أعماله طارق العتر وبعدها يعود إلى القاهرة لاعادة تقييم الأغانى التي كان قام بالانتهاء من تسجيلها ليختار منها إحداهما لطرحها خلال الأيام المقبلة حيث إنه انتهى من تسجيل أكثر من 10 أغانٍ جديدة سوف يطرحها الواحدة تلو الأخرى خلال الأشهر المقبلة.



محمد فؤاد

وكان قد أعرب النجم محمد فؤاد عن سعادته برد فعل الجمهور الإيجابى على الانتعاشة الفنية التي يعيشها حاليا، وقال في تصريحات لـ ”الخليج 365”: فرحة الجمهور بعودتى صدرت لى طاقة جميلة جعلتنى اشعر بالنتيجة بأسرع مما يمكن، وأنا متفائل بالفترة المقبلة، وأشار إلى أن عودته ليست لينافس أى مطرب آخر وإنما لينافس نفسه .

أما عن حفلاته الأخيرة قال: سعدت بحفلاتى في بيروت وكانت وحشانى وأصحابى فيها وسعدت باستقبال الجمهور، وسعدت أيضا بزيارتى لألمانيا وكنت افتقد أجواء الحفلات.

كان النجم محمد فؤاد نشر صورا له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عقب وصوله لمدينة برلين في أحدث ظهور له، حيث وصل العاصمة الألمانية برلين أمس لإحياء حفل وطرح النجم محمد فؤاد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "علو السما"، كلمات منة عدلى القيعي ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.