شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل "حضرة العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن اسم شخصيته في مسلسل "حضرة العمدة"، عبر حسابه على إنستجرام، وكتبت قائلا: "سعيد جدًا بوجودى بين كل هؤلاء النجوم أمام الكاميرا وخلفها وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب حضراتكم جميعًا إن شاء الله اللهم أكرمنا واكتب لنا الخير دعوات حضراتكم الأستاذ حافظ في المسلسل".



محمد محمود عبد العزيز

وطرحت الصفحة الرسمية لقناة سى بى سى بوسترات مسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبى وعلقت: انتظروا مسلسل العمدة في رمضان شهر الفرحة حصريًا على سى بى سى.

ويواصل فريق عمل مسلسل "حضرة العمدة" تصوير أحداثه في الديكورات الخاصة به والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وسيتم تصوير بقية المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامى .

أيضًا يشارك في العمل كل من: بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.