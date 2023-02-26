بـ لوك غريب ريهام عبد الغفور تتصدر الترند.. أصبحت نُسخة من هنا الزاهد!

كتب امير فتحي في الأحد 26 فبراير 2023 12:50 مساءً - تصدر الملصق الدعائي الخاص بـ “مسلسل رشيد” التريند على السوشيال ميديا فور طرحه عبر الحسابات الرسمية للأبطال العمل.

ظهرت ريهام عبد الغفور على البوستر برفقة محمد ممدوح تايسون، وكان لافت للانتباه ظهورها بلوك غريب في الصورة، حيث اعتمدت على شعر أصفر طويل كيرلي، وتوقع الجمهور أنها ستجسد شخصية مختلفة عما قدمته في مشوارها الفني، كما شبهها الكثيرين بالفنانة هنا الزاهد.

ريهام عبد الغفور في مسلسل رشيد

وأعربت ريهام عبدالغفور عن سعادتها، لمشاركتها في موسم دراما رمضان 2023، مع الفنان محمد ممدوح في مسلسل رشيد، مؤكدة أن دورها خلال أحداث المسلسل يكون مميزًا ومختلفًا، كما أنها متحمسة لتجسيد شخصيتها التي ستظهر بها خلال حلقات المسلسل.

البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل رشيد – رمضان 2023

مسلسل رشيد

أعلنت المنتج عبدالله أبوالفتوح عن موعد عرض مسلسل «رشيد» للفنانة ريهام عبدالغفور، والفنان محمد ممدوح، الذي من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضانى 2023.

وقال أبوالفتوح، في تصريحات صحفية: «إن مسلسل رشيد سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل»، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر أن مسلسل “رشيد” من بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح، ومن إنتاج E producers عبدالله أبو الفتوح.

ويشهد مسلسل “رشيد” التعاون الأول بين محمد ممدوح وشقيقته المخرجة مي ممدوح في أول أعمالها الدرامية.

وتتولى مي ممدوح إخراج المسلسل المكون من 15 حلقة، في تجربتها الفنية الأولى كمخرجة، بعد أكثر من 20 عاما عملت خلالها كمساعد مخرج ثم مخرج منفذ مع عدد من المخرجين مثل إسماعيل عبد الحافظ، كاملة أبو ذكري، مجدي أحمد علي ومريم أبو عوف.

ريهام عبدالغفور في مسلسل “الأصلى”

وعلى الصعيد الفني، يبدأ المخرج أحمد حسن، تصوير أولى مشاهد “مسلسل الأصلي” بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، وهو المسلسل الذى يعرض في الموسم الشتوى الجاري، من تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

وانتهى القائمون على مسلسل “الأصلى” من إبرام التعاقدات مع كل الفنانين المشاركين في بطولة العمل أمام النجمة ريهام عبد الغفور وتضم القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، خالد أنور، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، كريم عبد الخالق ، نادية خيري، أحمد كشك، ميدو ماهر.

مسلسل “عائلة الأصلي” يسجل البطولة المطلقة للنجمة ريهام عبد الغفور، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

مسلسل أزمة منتصف العمر

وعرض لريهام عبد الغفور مؤخرًا مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي أثار الجدل من الحلقة الأولى بداية من قصته والعلاقات بين أبطاله، واتهمه البعض بطرح قضية شائكة هي زنا المحارم، بسبب وقوع شخصية “عمر” في حب زوجة والد زوجته، ولكنه يعلم فيما بعد أنها ليست أم زوجته البيولوجية.

المسلسل معالجة درامية لكريم فهمي وكريم العدل، تأليف أحمد عادل، إخراج كريم العدل، إنتاج صباح إخوان، بطولة كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، رشدي الشامي، ركين سعد وعمر السعيد.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل طوال فترة عرضه، التي تدور في إطار دراما اجتماعية، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي يتزوجها كريم فهمي، ومع الحلقات تنكشف أزمة كل شخصية وماضيها الذي يترك أثره على مجريات الأحداث في حاضرها، في إطار من التشويق والتتابع السريع لكل حدث.

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور :

وعرض مؤخرًا لريهام عبد الغفور مسلسل “الغرفة 207” المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مراد مكرم مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.

كما أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرا في مسلسل “منعطف خطر” مكون من 15 حلقة ويعرض عبر منصة “شاهد vip” تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان.

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