10 صور رومانسية لـ ماريتا الحلانى ابنة عاصى الحلانى وخطيبها

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة ماريتا الحلانى ابنة الفنان عاصى الحلانى عن خطبتها للمنتج الفني بأحد المنصات الغنائية كميل أبى خليل، التي ارتبطت به رسميا بعد قصة حب نشأت بينهما منذ فترة، وماريتا تبلغ من العمر 26 عام وهى مطربة تتميز بصوت مميز ودافىء شجعها والدها منذ الصغر بعد أن اكتشف حلاوة صوتها وهى تؤلف وتلحن أغانى أيضا لها شقيقة تدعى دانا وشقيق يدعى الوليد.

ماريتا الحلانى وخطيبها

ماريتا الحلانى

يشار إلى أن المطرب عاصى الحلانى شارك فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ أغنية "سواح" و"احلف بسماها".

ورقص اللبنانى عاصى الحلانى "الدبكة" على أنغام أغنية "أنا يا طير"، وذلك فى حفله الذى أقيم ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربي