شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد ابن جمال سليمان بـ "عملة نادرة" فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد عيد في بطولة مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللي كريم، حيث يجسد دور "مسعود الابن الأكبر لعبد الجبار الذي يقوم بدوره الفنان جمال سليمان، ويعيشان في إحدى قرى الصعيد، مع وجود العديد من الصراعات التي تنشأ بينهم وبين عائلة أخرى خلال الأحداث.



أحمد عيد

وأعرب الفنان أحمد عيد خلال بيان صحفي عن سعادته بالعودة إلى الدراما التليفزيونية، قائلا: إن العمل سيكون أكثر المسلسلات ضخامة في الإنتاج لهذا الموسم، ويتميز المسلسل بتوفير عناصر النجاح وأبرز هذه العناصر مشاركتي مع النجمة نيللي كريم والفنان جمال سليمان وباقي النجوم المشاركين في العمل خاصًا بعد غيابي عن الدراما التلفزيونية لفترة، لذلك أنا سعيد جدًا بهذا العمل وأتوقع نجاحه بشكل كبير نظرًا للمجهود المبذول سواء من الفنانين أو طاقم العمل.

"عملة نادرة" من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.