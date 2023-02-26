شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل زوج ريهام حجاج وطليق عبير صبرى في مسلسل "جميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان هانى عادل، دور طبيب ضمن أحداث مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويظهر ضمن أحداث العمل زوج الفنانة ريهام حجاج وطليق الفنانة عبير صبرى.

وكان الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أجرى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر القناة الأولى، بأنه قارب على الانتهاء من تصوير مسلسل "جميلة"، لدخول الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، ويعتبر هذا العمل هو الثاني له مع المخرج سامح عبد العظيم.

وأضاف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، مسلسل "جميلة" من بطولة الفنانة ريهام حجاج، وسوف يقدم العمل الدرامي ما يحدث داخل الأسرة المصرية، وكيف تغيرت في ظل الأحداث الأخيرة.

وأوضح الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أن مسلسل "جميلة" يتعرض للعديد من المشكلات الأسرية والاجتماعية وما يحدث داخل الأسرة المصرية، كما يقدم رسائل عديدة لاسيما في تقديم نصائح للآباء للتعامل الجيد مع الأبناء، حتى لا يدفعون ثمن أخطائهم في المستقبل.

وأكمل: "الحقائق لا تختفي وسوف تظهر مهما طال الزمن، وربما تغير مسار الآخرين، لذلك مسلسل جميلة شائك لما يحتويه من أفكار وما يتناوله من قضايا أسرية عديدة".

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.